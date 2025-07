Asencio asume sus errores: "No he estado a la altura"

Una temporada inolvidable con un final para olvidar. Así podría resumirse la primera campaña de Raúl Asencio en el primer equipo del Real Madrid. Cumplió su sueño de debutar y asentarse como titular en el conjunto blanco, pero salió muy señalado del Mundial de Clubes.

Nadie contaba con él a principios de temporada, pero las lesiones de los centrales del primer equipo obligaron a Carlo Ancelotti a introducir a Asencio en sus planes. El canterano no solo no desentonó, sino que además firmó actuaciones muy solventes, que le llevaron a la titularidad al lado de Rüdiger.

La llegada de Dean Huijsen abría un nuevo escenario para él. El ex del Bournemouth llegaba para ser titular indiscutible al lado de Rüdiger, a la espera que Militao fuera cogiendo forma tras una nueva grave lesión de rodilla. Ante los problemas físicos del alemán, Asencio inicio el Mundial como titular, pero fue sustituido al descanso tras cometer el penalti que terminó en el empate definitivo del Al-Hilal.

Las cosas no fueron mejor en el siguiente partido, en el que se marchó expulsado a los siete minutos de juego por un agarrón sobre Rondón, dejando a su equipo con uno menos. No jugó el tercer partido por sanción y tampoco estuvo presente en los octavos de final ante la Juventus.

Volvió para el partido de los cuartos de final ante el Borussia Dortmund, pero solo disputó 5 minutos y, en su gran examen ante el PSG, salió muy señalado por un error nada más comenzar el partido que puso en bandeja el primer tanto de los de Luis Enrique.

Tras un aluvión de críticas, el canterano del equipo blanco ha dado la cara con un mensaje en redes sociales: "Madridistas, se termina una temporada en la que he cumplido el sueño de formar parte del mejor club del mundo pero que ha terminado de la manera que menos deseaba. Siento que no he estado a la altura en un mundial de clubes que exigía el máximo pero ahora es momento para desconectar y recargar pilas. Os deseo unas felices vacaciones y ahora y siempre, ¡Hala Madrid! Contando los días para volver al Bernabéu".

Asencio tendrá complicado ganarse de nuevo la confianza de Xabi Alonso y de la afición. Con Huijsen como titular y Militao dejando buenas sensaciones en su regreso, todo apunta a que ambos será la pareja titular para el entrenador tolosarra, dejando a Rüdiger como tercer central y a Asencio y Alaba relegados al ostracismo.