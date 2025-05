Asano, baja importante de última hora para el Bernabéu

El RCD Mallorca visitará esta noche al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, un partido clave para su lucha por entrar a plazas europeas y que podría precipitar el alirón azulgrana en caso de que los blancos no sumen los tres puntos. Arrasate saldrá con todo para intentar pelear hasta el final la octava posición que dará un billete para la siguiente Conference League.

Pero los bermellones se han levantado con una mala notícia, y es que el club ha anunciado en sus redes sociales que Takuma Asano se queda fuera de la convocatoria por molestias físicas de última hora. El japonés ha sufrido mucho de lesiones este curso y volvió a ser titular ante el Valladolid la jornada pasada, pero no estará en Chamartín. Uno de los jugadores más peligrosos del Mallorca e importantes para Arrasate como reconoció tras el último partido en Son Moix.

"Es que es un jugador que no tenemos, o sea, no tenemos un perfil así. En el primer tiempo ya habéis visto, ha tenido una ocasión y ha asistido para el segundo. Es un jugador que no lo hemos tenido durante muchas jornadas y es un jugador que lo necesitamos. Estoy muy contento con su rendimiento", afirmó el vasco.

De esta manera, Jagoba Arrasate se queda con tres futbolistas de perfil ofensivo para afrontar la visita al Bernabéu como son Cyle Larin, Marc Domènech y Vedat Muriqi, otro futbolista que se recuperó recientemente de una lesión.

La temporada de Asano ha estado marcada por las lesiones, especialmente en la primera vuelta donde se perdió tres meses de competición tras una rotura y su posterior recaída y diferentes problemas que le han impedido rendir con continuidad en la isla.