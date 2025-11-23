En Directo
REAL MADRID
Asamblea del Real Madrid en directo: discurso de Florentino Pérez, reacciones y última hora
El conjunto blanco celebra este domingo la Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes, que se realizará de forma presencial y telemática en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid
Orden del día
1. Informe del presidente.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la Liquidación del Presupuesto, la Memoria, el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Club, así como las consolidadas con las empresas participadas, correspondientes al Ejercicio 2024/2025.
3. Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto Consolidado de Ingresos y Gastos y el Proyecto de Actividades para el Ejercicio 2025/2026.
4. Propuesta de cuotas sociales para la temporada 2026/2027.
5. Ruegos y preguntas.
Bienvenidos
Buenos días y bienvenidos al directo de la Asamblea General del Real Madrid. Aquí podrás seguir en vivo todo lo que suceda, incluyendo el esperado discurso de Florentino Pérez en el que podría presentar su modelo de cambio societario para el club.
