Asamblea del Real Madrid en directo: discurso de Florentino Pérez, reacciones y última hora

Orden del día

1. Informe del presidente.

2. Examen y aprobación, en su caso, de la Liquidación del Presupuesto, la Memoria, el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Club, así como las consolidadas con las empresas participadas, correspondientes al Ejercicio 2024/2025.

3. Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto Consolidado de Ingresos y Gastos y el Proyecto de Actividades para el Ejercicio 2025/2026.

4. Propuesta de cuotas sociales para la temporada 2026/2027.

5. Ruegos y preguntas.