La Asamblea que puede marcar la historia del Madrid ya tiene fecha

Ya es oficial: la Asamblea General del Real Madrid se realizará el próximo domingo 23 de noviembre de 2025. Así lo ha anunciado el conjunto blanco mediante un comunicado oficial. Se celebrará a las 9:00h, en primera convocatoria, y tendrá lugar de forma presencial y telemática en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid.

La Junta Directiva de Florentino Pérez ha aprobado los puntos del día y la fecha en una reunión que ha tenido lugar esta tarde. Finalmente, el orden del día será el siguiente:

1. Informe del presidente.

2. Examen y aprobación, en su caso, de la Liquidación del Presupuesto, la Memoria, el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Club, así como las consolidadas con las empresas participadas, correspondientes al Ejercicio 2024/2025.

3. Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto Consolidado de Ingresos y Gastos y el Proyecto de Actividades para el Ejercicio 2025/2026.

4. Propuesta de cuotas sociales para la temporada 2026/2027.

5. Ruegos y preguntas.

El nuevo modelo societario

No es hace mención en los puntos del día a una de las grandes incógnitas sobre esta Asamblea. Desde hace meses se ha valorado la posibilidad de que sea el día en el que Florentino Pérez presente ante los socios el nuevo modelo societario que lleva tiempo estudiando para el club.

“El Real Madrid debe tener una estructura organizativa que nos proteja como institución y, también, a todos como propietarios del club. No tengan ninguna duda de que haremos todo lo que sea necesario para que este club siga siendo de sus socios, como lo ha sido en sus 122 años de historia. En definitiva, para que nadie pueda quitarnos nuestro patrimonio económico. Para ello, les confirmo que traeremos a esta Asamblea una propuesta de reorganización", advirtió el presidente del equipo blanco el año pasado en la misma Asamblea.

Desde el conjunto blanco llevan tiempo estudiando la fórmula para permitir la entrada de capital sin quitarle poder al socio. Se ha hablado mucho del modelo del Bayern de Múnich, que abre un 49% del accionariado a empresas externas, pero este no sería posible teniendo en cuenta la legislación española, que solo da la poción de ser un club deportivo o una Sociedad Anónima Deportiva.

Florentino todavía debe decidir si decide hacer pública su propuesta el día 23. De hacerlo, los socios estudiarán con lupa las líneas maestras de un nuevo modelo que, por lo que se ha escuchado hasta el momento, no convence a muchos madridistas. Por el momento, no está incluida entre los puntos del día, por lo que solo se podría presentar y habría que convocar una Asamblea Extraordinaria para tomar decisiones al respecto.