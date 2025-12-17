Arturo Molina: "No tenemos nada que perder porque el Real Madrid es el mejor equipo del mundo"

Arturo Molina, (Murcia, 1996) es otro de los muchos jugadores que, tras pasar por La Fábrica, se enfrentará al Real Madrid, equipo del que reconoce ser aficionado y asegura que será un partido muy especial, tanto para él, como para sus compañeros. Además, repasa la dinámica en la que se encuentra el CF Talavera y desvela quién es el canterano de su generación que más le extrañó que no llegara al primer equipo.

Pregunta. El Talavera atraviesa una dinámica complicada, ¿Cómo están los ánimos en el vestuario?

Respuesta. Las temporadas son muy largas y tienen este tipo de circunstancias, cambios de dinámica, cambios de entrenadores, etc. Por mi experiencia, el fútbol es resultadista, si no llegas a los resultados, por mucho que tú trabajes bien y que haya un buen ambiente, que lo hay, somos un gran equipo en ese sentido, pues el fútbol tiene esas cosas. Ahora estamos atándonos al nuevo entrenador, con la idea clara de que vamos todos a una y de que tenemos que hacernos fuerte en casa. No queremos que se nos distancien los rivales porque quedan ya muy pocos partidos de la primera vuelta.

Alineación del CF Talavera en su último encuentro / CF Talavera

P. ¿Qué es lo que marca la diferencia para estar arriba o abajo en la clasificación en una categoría como Primera RFEF?

R. Dos cosas. La primera, el ritmo. Los equipos con mayores presupuestos tienen jugadores que pueden alcanzar mayores niveles en todos los aspectos, pienso que el nivel de los jugadores marcado por el presupuesto es clave. Y la segunda, el dominio de las áreas, que también va en relación con el nivel individual de cada uno. Por lo demás, todos compiten como animales, hay muy poca diferencia en eso. Recuerdo que, en los años anteriores con el Ibiza, en Primera RFEF, nunca llegamos a remontar un partido una vez se te ponían por delante, para que vean la dificultad. Lo bueno de esta categoría es que hay mucha, mucha igualdad.

P. ¿Qué se puede encontrar el Madrid en la eliminatoria contra vosotros?

R. Nosotros intentamos jugar lo máximo tiempo posible cerca del área contraria, acumulamos mucha gente en su área y en las zonas de rechace, en nuestro campo sobre todo, que es bastante grande, intentamos embotellar al rival y queremos llegar a zonas de ataque con el mayor número de gente posible, para tener más opciones de remate. Nuestra idea se basa en eso, en ser profundos, en atacar, y luego en defensa ser compactos porque ante esta categoría, cualquier mínimo detalle te penaliza.

P. La pelota sobre el tejado del Real Madrid

R. Cómo tú bien dices, no tenemos nada que perder porque es el Real Madrid, el mejor equipo del mundo contra un equipo de Primera RFEF, saldremos con nuestras armas, yo y mis compañeros daremos el máximo. Nunca me he enfrentado a un equipo de primera división en competición oficial. Para mí y para mis compañeros será nuevo el ritmo, la intensidad y los jugadores que puede tener el Madrid.

"Nos adaptaremos a cada circunstancia del partido, con la máxima ilusión y felicidad de vivir un día así." Arturo Molina — Jugador del Talavera

P. Las entradas están agotadas desde hace días, ¿qúe ambiente esperaís?

R. Sí, la verdad es que el estadio Los Prados es genial, va a estar lleno, va a estar la gente extra motivada y va a ser un día muy bonito para toda la ciudad. Se trata de vivirlo de aquella manera, intentar contagiarnos nosotros del público y darle ese plus a la afición. Se nota mucho cuando juegas y la afición te arropa.

P. ¿Ves a Xabi como entrenador para el Madrid?

R. A Xabi Alonso le veo como un gran entrenador, ya lo demostró en el Bayer Leverkusen. Las cosas tienen su tiempo y su proceso y en el Madrid no hay nada de eso. Ellos viven en una presión diaria y saben manejarla con total naturalidad. Por supuesto que Xabi Alonso está preparado para entrenar al Real Madrid.

Xabi Alonso ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido del debut en la Copa del Rey / EFE/Chema Moya

P. Lo que más le gusta del Madrid

R. Yo soy aficionado del Real Madrid, por mi zona del campo donde yo me muevo, mi ídolo ha sido Luka Modrić, para mí era muy bonito verle jugar. Ahora el Madrid tiene un fútbol diferente porque tiene gente muy rápida arriba, ¿cómo no va a explotar ese juego que tiene el Madrid? El Madrid tiene un sistema de juego que va acorde a las transiciones. Xabi Alonso sigue intentando jugar un poco más posicional y el Madrid es pura verticalidad. Pienso que el Madrid tiene que ajustarse en determinadas cosas, saber cuál es su patrón como equipo.

“Me gustan muchos jugadores del Madrid. Mbappé, Bellingham, Vinicius, Valverde... Pero quién marca la diferencia y puede ser el balón de oro no muy lejano es Mbappé.” Arturo Molina — Jugador del Talavera

P. ¿Habéis acordado en el vestuario pedirle la camiseta a algún jugador?

R. Lo hablan, pero no sabemos ni la convocatoria de ellos. Tampoco sabemos si, como estos partidos atrás, Kylian no podrá estar, no sabemos si le darán descanso. No sabemos la convocatoria, pero lógicamente queremos la camiseta de los jugadores de Madrid.

P. Sobre su etapa como canterano blanco. Cuándo eres canterano, ¿te mentalizan de la posibilidad de llegar al primer equipo?

R. Una vez que llegas al club, ellos te ofrecen todos los medios y te forman de tal manera para que ese salto sea lo menos grande posible. En mi año, mi entrenador era Solari, que más adelante subió al primer equipo, osea que el paso está muy lejos, pero a la vez no está tan lejos. Tuve la suerte de estar dos semanas entrenando con ellos en un parón de selecciones y el ritmo y la calidad que tienen, siendo sinceros, es bastante superior. Toda la estructura del Real Madrid es muy bonita, es top mundial. No piensas en querer subir al primer equipo, pero sí en hacerlo bien porque tienes toda la ilusión del mundo.

P. Algunos opinan que el Real Madrid forma a sus canteranos para poder ser futbolistas profesionales, no para llegar al primer equipo, ¿compartes esa teoría?

R. Sí, lo que pasa es que al Madrid tienes que llegar preparado, 100%, pero un canterano con 18-19 años nunca está preparado, es imposible. Entonces sí, el Madrid forma a futbolistas, pero cada uno tiene su momento, mira Joselu, lo tuvo que dar cuando ya estaba consagrado en el fútbol profesional. Luego es verdad que miro mi generación y todos o han debutado o están en primera división. La cantera del Madrid es muy importante a nivel mundial.

Real Madrid Castilla 2018 / Real Madrid

P. ¿Qué opinas sobre la dificultad que tiene un canterano para asomar la cabeza en el Real Madrid?

R. Tienen que hacer esa mítica “mili” que dicen los periodistas, como la hizo Carvajal en su momento o como lo han hecho muchos otros.

"Tener la oportunidad en el Madrid es bastante complicado porque posición por posición, están los mejores del mundo." Arturo Molina — Jugador del Talavera

P. El jugador que más le sorprende de La Fábrica actualmente

R. Del Real Madrid-Castilla, me gustó mucho Thiago Pitarch. Ese jugador me sorprendió porque cuando pregunté su edad, era súper joven. Entonces, claro, ves a un jugador así, con ese ritmo, con esa calidad, siendo tan joven, pues me hace prever un poco que puede ser un buen futbolista para el Real Madrid.

P. ¿Había algún compañero en tu generación que pensabas que iba a llegar a ser futbolista del Real Madrid?

R.Óscar Rodríguez. Era muy muy bueno, y es muy muy bueno. Ese es un jugador que yo lo veía y decía, este va a estar con el Real Madrid. Justamente el año anterior al que yo llego, con Guti, ganaron las tres competiciones y de esa camada de juveniles, Óscar era el líder.

"Zidane lo llamaba muchas veces. Estuvo casi toda la segunda vuelta entrenando con el primer equipo. Yo pensaba que iba a llegar a el primer equipo." Arturo Molina — Jugador del Talavera