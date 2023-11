Artur Jorge: “Que esté Bellingham o no, no cambia absolutamente nada”

El técnico portugués restó importancia a la presencia del inglés Atur Jorge contestó a las palabras de un Carlo Ancelotti, que ensalzó el juego del Braga

El portugués Artur Jorge, entrenador del Sporting de Braga, aseguró que la duda sobre la participación del centrocampista inglés del Real Madrid Jude Bellingham, quien sufre una luxación de hombro, en el partido de este miércoles "no cambia absolutamente nada” en su plan de juego.

“Que esté Bellingham o no, no cambia absolutamente nada. Estaba convencido de que Bellingham iba a estar disponible y nuestra preparación ha sido en base a la dinámica del Real Madrid como un equipo y no en aspectos individuales”, comentó en rueda de prensa.

Atur Jorge contestó a las palabras de un Carlo Ancelotti que ensalzó el juego del Braga. “Los elogios de Ancelotti nos han agradado y han sido una motivación para dar continuidad al trabajo que estamos haciendo. Hay que añadir nuestros buenos desempeños a sumar puntos para poder dar continuidad a nuestra trayectoria en la competición. Sabemos de la dificultad que vamos a encontrar mañana y esperamos tener un equipo valiente mañana”, dijo.

Un Sporting de Braga que ha encajado 27 goles en lo que va de temporada. “Necesitamos consolidar nuestra defensa. Estamos satisfechos de nuestro desempeño ofensivo, pero sabemos que tenemos que mejorar en los goles encajados. Mañana será un partido de tremenda exigencia a nivel defensivo y hay que mostrar equilibrio y a un equipo unido para mantener nuestras ambiciones intactas”, valoró.

“No quiero acortar la ambición. Aunque la realidad es que tendremos a un adversario totalmente difícil de derribar. El que haya habido otros que han competido nos muestra que es posible y mañana tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas para salir con un resultado positivo”, amplió.

Además, el técnico del Sporting de Braga comentó que tiene a un equipo “supermotivado” por el “entorno” y el “equipo” al que se enfrenta y aseguró que están mejor preparados que para el partido de ida hace 15 días.

“Tuvimos un partido muy competitivo. En el primer tiempo jugamos a buen nivel y lo aumentamos en el segundo. Independiente del resultado de dos goles a favor del Real Madrid, no quita mérito de que nuestro club haya luchado hasta el final por los puntos y por la victoria. Por eso estaba contento con el nivel de mis jugadores”, declaró. “Estamos más preparados ahora porque hemos tenido más tiempo y partidos, con buenos resultados para nosotros”, señaló.

“Tenemos un grupo con otros tres excelentes equipos, de gran calidad colectiva, ante los que hemos hecho tres puntos y vamos en búsqueda de más manteniendo el patrón de nuestro equipo, que es luchar siempre”, comentó sobre su desempeño en la Liga de Campeones.