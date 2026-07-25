¡El Arsenal, a por Vinicius!

Noticia de impacto sobre el futuro de Vinicius Junior. Según ha informado 'The Athletic', el Arsenal está explorando el posible fichaje del extremo brasileño ante el estancamiento de las negociaciones entre el futbolista y el Real Madrid para ampliar el contrato que une a ambas partes y que, si no hay acuerdo de renovación, expirará el 30 de junio de 2027, menos de dentro de un año.

Siempre según la fuente citada, Vinicius figura entre los principales candidatos para reforzar el ataque de los campeones de la Premier League y los subcampeones de la Champions League. El Arsenal está muy atento a la situación del internacional brasileño y se lanzará a por su fichaje en caso de que no amplíe su vínculo con el Madrid. El interés se encuentra en una fase muy inicial y, de momento, no ha habido conversaciones entre los clubes.

Los responsables deportivos 'gunners', sin embargo, verían con buenos ojos incorporar al proyecto liderado por Mikel Arteta a un futbolista contrastadísimo al máximo nivel como Vini, que en 375 partidos con la camiseta merengue ha marcado 128 goles y ha repartido 100 asistencias.

Semana clave

La información de 'The Athletic' asegura que el Real Madrid, que en ningún caso quiere perder al extremo sin recibir nada a cambio, podría estar abierto a escuchar ofertas en caso de que las conversaciones para renovarle no avanzaran en los próximos días. Tal como informó el diario 'AS' cuando finalizó el Mundial 2026, el atacante y el club madrileño se emplazaron a finales del mes de julio (esto es, la semana que viene) para intentar alcanzar un acuerdo.

En principio, Vinicius debería ser una pieza importante del proyecto 2.0 de José Mourinho en el Santiago Bernabéu. La realidad, sin embargo, es que el jugador de 26 años sigue sin renovar con el club blanco y eso podría abrirle las puertas de salida. Este movimiento encajaría con la llegada de Yan Diomandé, por el que la entidad presidida por Florentino Pérez podría pagar alrededor de 120 millones de euros. Cabe destacar que ambos futbolistas comparten agencia de representación.