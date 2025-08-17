El Arsenal rechaza el trueque Rodrygo-Saliba

William Saliba es un viejo deseo del Real Madrid. El central francés del Arsenal ha sido monitorizado por el club blanco desde hace tiempo. Las lesiones de larga duración de Militao y Alaba, que han pasados las dos últimas temporadas en la enfermería, han obligado a los blancos a buscar refuerzos en el mercado con Saliba y Konaté como principales objetivos, aunque la aparición y explosión de Huijsen ha amortiguado esas urgencias.

Precios similares

El defensa del Arsenal es al que sigue con más ahínco. El Real Madrid tiene sus esperanzas depositadas en que no renueve con los gunner e intentar ficharlo gratis en 2027 o, en su defecto, la próxima temporada. Sin embargo, los blancos hicieron una maniobra para adelantar la llegada del central de 24 años. Según adelantó ‘Marca’, el Madrid habría propuesto al Arsenal un trueque con Rodrygo, delantero que gusta a Mikel Arteta.

El precio de mercado de ambos es similar, 80 M€ el francés por 90 el brasileño, según la página especializada ‘Transfermarkt’. La diferencia está en que el defensa es pieza básica en los esquemas de los gunner, mientras que Rodrygo ha dado un paso atrás en el equipo madridista, tanto en lo futbolístico como en lo anímico, y ha perdido protagonismo con la llegada de Xabi Alonso.

La situación de Rodrygo

La propuesta madridista habría sido rechazada de manera inmediata por el Arsenal, según ‘Indykaila News’, una de las cuentas más solventes en redes sociales en transferencias de mercado. El Real Madrid tendrá que esperar y buscar otras vías. Su principal opción es que Saliba se niegue a ampliar el contrato que caduca dentro de dos temporadas. Un objetivo complicado, porque el jugador está contento en Londres y no se plantea cambiar de ciudad.

También define la situación delicada en la que se encuentra Rodrygo. El brasileño ya no tiene el aval de Carlo Ancelotti, que confiaba plenamente en sus condiciones. Con Xabi Alonso ha pasado a la suplencia. En los siete partidos dirigidos por el tolosarra Rodrygo solo fue titular en el primero del Mundial de Clubes ante el Al-Hilal. Desde entonces, no ha vuelto a aparecer entre los once elegidos salvo para relevar a algún compañero.