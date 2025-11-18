Arsenal - Real Madrid: horario y dónde ver la Champions Femenina por TV y en directo

El Real Madrid se desplaza hasta el Mangata Pay UK Stadium para enfrentarse al Arsenal este miércoles 19 de noviembre en el marco de la tercera jornada de la fase liga de la Champions League Femenina. Las de Pau Quesada están obligadas a sacar algo positivo de la visita al feudo de la vigente campeona para no ver frenado su buen inicio en la presente edición de la máxima competición europea.

El 'tropiezo' ante el París FC (1-1) impidió a las blancas dar continuidad a una racha triunfal que comenzó con una goleada ante la Roma (6-2) y vino seguida de una victoria a domicilio frente al temible PSG (1-2), pero por el momento no compromete su situación clasificatoria. Con 7 puntos de los 9 disputados, el Real Madrid está afincado en la quinta posición de la clasificación, con un amplio colchón respecto a la zona de eliminación y muy cerca de los puestos de acceso directo a cuartos.

Más delicada es la situación del Arsenal, que llegó al ecuador de la fase liga con apenas 3 puntos en su casillero particular. Las londinenses necesitan reaccionar de inmediato si no quieren fracasar mucho antes de lo esperado en la defensa del título, y una derrota contra las blancas les dejaría al filo del abismo.

El Arsenal atraviesa una situación delicada en la Champions League Femenina / Matthias Schrader

Una vez superado el que se presupone el partido más desafiante de su particular fase liga, el Real Madrid deberá medir sus fuerzas ante Wolfsburgo y Twente. El gran objetivo de las de Pau Quesada es finalizar entre las cuatro primeras para sellar su acceso directo a cuartos o, en su defecto, no bajar de la duodécima posición para poder disputar el play-off.

¿A qué hora es el Arsenal - Real Madrid de la Champions Femenina?

El partido entre Real Madrid y Arsenal, correspondiente a la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League Femenina, se disputará en el Mangata Pay UK Stadium este miércoles 19 de noviembre a las 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver el Arsenal - Real Madrid de la Champions Femenina?

El partido entre Real Madrid y Arsenal de la Champions Femenina se podrá ver por TV y online a través de la plataforma de pago Disney+, que emitirá todos los partidos que componen la máxima competición europea.