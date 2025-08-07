El Arsenal quiere llevarse a Rodrygo cedido

Han fichado a Zubimendi, Gyökeres, Madueke, Cristhian Mosquera, Norgaard y Kepa Arrizabalaga, pero en el Arsenal quieren más. A pesar de haberse gastado casi 225 millones de euros en el mercado de fichajes, el conjunto londinense todavía no da por cerrada su plantilla.

Hay dos posiciones que Mikel Arteta valora reforzar. Se trata de un centrocampista de carácter creativo y ofensivo y un futbolista que pueda jugar como extremo izquierdo. Según apunta The Times, los nombres parecen estar claros para los dos puestos.

Por lo que respecta al centrocampista ofensivo, Eberechi Eze tiene todas las papeletas para llegar al equipo 'gunner' y el Arsenal se pondrá en contacto con el Crystal Palace para conocer su precio próximamente. El caso del extremo izquierdo parece un poco más complicado, aunque el medio británico apunta a una nueva fórmula en la que trabajarían los londinenses para llevarse a Rodrygo Goes.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal / EFE

Con el dinero que ya se han gastado, el Arsenal estudia una posible cesión del futbolista brasileño del Real Madrid. Se trata de un tipo de operación que no se había valorado hasta ahora y que no convencería al equipo blanco. Desprenderse de un futbolista por una temporada sin que deje apenas dinero en caja no es la opción que más gustaría al conjunto madridista.

Lo positivo de una cesión sería que permitiría que Rodrygo se revalorizase de cara a una posible venta el próximo verano. Incluso se podría incluir una opción de compra obligatorio u opcional en el préstamo. De quedarse en el Madrid, los minutos que juegue el brasileño bajo las órdenes de Xabi Alonso apuntan a ser más bien escasos, especialmente después de las pistas que dejó en el Mundial de Clubes.

Rodrygo Goes lamenta una ocasión fallada durante un partido contra el Mallorca / Alberto Estevez / EFE

Esto podría hacer que el valor de mercado de Rodrygo, que a día de hoy es de 90 millones de euros según Transfermarkt, se viera reducido de manera exponencial. Una situación que no sería positiva ni para el futbolista ni para el club. Ese es el escenario en el que se mueve el Arsenal. El conjunto londinense esperará a los últimos días de mercado y confía en que, de tener pocos minutos en los primeros partidos de Liga, la opción de una cesión se abra.

Desde que se inició el mercado de fichajes, el nombre del brasileño ha sido relacionado a menudo con el Arsenal, así como con otros clubes de la Premier League como el Liverpool, el Manchester City y el Tottenham. Mikel Arteta sería uno de los principales valedores del traspaso, pero a día de hoy no ha habido ningún tipo de conversación entre los clubes.

A sus 24 años, Rodrygo afronta un momento fundamental en su carrera. No ha brillado cuando ha sido titular indiscutible bajo las órdenes de Carlo Ancelotti y no se espera que tenga gran protagonismo con Xabi Alonso. Con contrato hasta 2028, el conjunto blanco no tiene ninguna prisa por desprenderse de él y dejó la decisión en manos del jugador. Eso sí, para salir tendrá que traer una oferta que convenza al Madrid.