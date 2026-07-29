El Arsenal empieza a resignarse con Vinicius: el Real Madrid acelera su renovación

El futuro de Vinicius Júnior vuelve a inclinarse hacia el Real Madrid. Después de semanas de rumores sobre una posible ofensiva del Arsenal, el conjunto londinense habría rebajado sus expectativas y podría empezar a dar por perdida la posibilidad de incorporar al extremo brasileño este verano, tal y como informa Marca.

Según informó 'The Athletic', el campeón de la Premier League había situado a Vinicius como uno de sus grandes objetivos para reforzar el ataque. El club inglés estaba dispuesto a realizar un esfuerzo sin precedentes con un contrato superior a las 400.000 libras semanales, una cifra que lo habría convertido en el futbolista mejor pagado de la historia del Arsenal.

Vinicius, contra el Arsenal, en 2025. / Chema Moya / EFE

La entidad londinense buscaba un golpe de efecto en el mercado tras no poder hacerse con Morgan Rogers y consideraba al brasileño el fichaje ideal para dar un salto definitivo de calidad a la plantilla de Mikel Arteta.

Sin embargo, el escenario ha cambiado por completo en los últimos días. Según 'Sky Sports', el Real Madrid ha trasladado al Arsenal su plena confianza en cerrar la renovación de Vinicius, un mensaje que ha llevado a los 'gunners' a desistir, al menos por ahora, de presentar una oferta formal por el atacante.

El club inglés seguirá pendiente de cualquier giro inesperado en las negociaciones, pero asume que el internacional brasileño continuará vestido de blanco y ya trabaja en otras alternativas para reforzar su delantera.

El Real Madrid, optimista con la renovación

Vinicius tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2027 y su renovación se ha convertido en una de las grandes prioridades de la entidad. Las conversaciones se han prolongado durante meses debido a las diferencias económicas entre ambas partes, ya que el jugador aspira a un contrato acorde a su estatus como una de las grandes estrellas del fútbol mundial.

Pese a ello, en el Santiago Bernabéu reina el optimismo. Florentino Pérez quiere dejar resuelto el asunto antes del cierre del mercado y no contempla la salida del brasileño, considerado una pieza imprescindible en el nuevo proyecto liderado por José Mourinho.

Mourinho, durante un entrenamiento con el Real Madrid / Europa Press

Además, el técnico portugués ha trasladado internamente que Vinicius es uno de los futbolistas sobre los que debe construirse el equipo. Esa confianza, unida a la voluntad del club de alcanzar un acuerdo, ha reforzado la sensación de que la continuidad del extremo está cada vez más cerca.

A diferencia de otros casos recientes, tampoco existen señales de que Vinicius quiera abandonar el Real Madrid. El brasileño mantiene su deseo de seguir triunfando en el Bernabéu y, salvo un giro inesperado en las negociaciones, todo apunta a que podría ampliar su contrato en las próximas semanas.

Vini volverá a entrenar este viernes 31 de julio. Mientras tanto, el Arsenal habría optado por cambiar de rumbo. El sueño de vestir de 'gunner' a Vinicius queda aparcado y el club londinense centra ya sus esfuerzos en otras opciones para potenciar su ataque.