El Arsenal de Arteta tienta a Havertz con el Real Madrid atento

El Chelsea ha puesto en el mercado al delantero alemán, pero sus pretensiones económicas son muy altas para los equipos que le quieren Lo ha tasado en 75 millones, pagó 81 en 2020, pero la oferta gunner es de 60, su valor de mercado, y el equipo blanco no pasará de los 50

El Arsenal se ha adelantado al Real Madrid en el fichaje de Kai Havertz. El Chelsea ha puesto en el mercado delantero alemán de 24 años, al que ha tasado en 75 millones de euros, seis menos de lo que pagó al Leverkusen en 2020. Su precio de mercado ha caído de los 80 a los 60 en estas tres últimas temporadas, la cantidad que ha ofrecido el club gunner al blue según ‘The Athletic’, y que Arteta ha pedido a sus dirigentes para reforzar el ataque en la renovación que quiere hacer en la plantilla.

El Madrid sigue interesado en su fichaje, pero se ha marcado como límite los 50 millones de euros, cantidad que no está dispuesto a mejorar y más tras la aparecer la opción de fichar a Mbappé este mismo verano. Havertz es un viejo deseo madridista, al que intentó fichar hace tres temporadas, pero lo frenó la crisis económica provocada por pandemia del Covid cuando el acuerdo entre el club y el jugador estaba prácticamente hecho. Eso no ha impedido que haya hecho un seguimiento de su trayectoria, de la que considera no se ha desviado. Ha preguntado al Chelsea por la situación del jugador, y declinó pagar la cantidad en el que lo ha tasado.

ENCAJA EN EL PERFIL QUE BUSCA EL MADRID

El jugador alemán gusta en Valdebebas al tener un perfil similar al de Karim Benzema, un nueve flotante que encajaría en los esquemas de juego de Ancelotti. La salida de Asensio, el único zurdo que tenía en ataque el equipo blanco sería suplida por Havertz, un jugador que ha crecido en el Chelsea y adquirido la experiencia necesaria para dar el salto a un equipo de la talla del Madrid. Tiene contrato hasta 2025, pero el Chelsea está en plena renovación tras una mala temporada, y necesita ingresos para equilibrar sus finanzas y poder fichar tras gastarse 600 millones la campaña pasada.

El tercer equipo interesado en el delantero alemán es el Bayern Múnich de Tuchel, que le entrenó en los blue. Volver a Alemania es una posibilidad que atrae al jugador, pero el equipo teutón hace la oferta más baja con 40 millones de euros. El Madrid, por su parte, sigue interesado en su fichaje después de las salidas de Benzema, Asensio, Hazard y Mariano que han dejado plazas libres en el ataque. Pero no hará locuras económicas al centrarse en otros objetivos y en especial tras la puerta que ha abierto Mbappé para dejar el PSG este mismo verano.