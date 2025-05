El Arsenal de Arteta se lanza a por Rodrygo

El futuro de Rodrygo Goes está en el aire. El brasileño ha vuelto a vivir un año lleno de altibajos y está en el punto de mira de una parte de la afición del equipo blanco. Su continuidad está en entredicho y apunta a ser la gran venta del Real Madrid en el próximo mercado veraniego.

En esa línea, en las últimas semanas se ha especulado mucho con el posible destino del todavía jugador madridista. A pesar de su decepcionante temporada, Rodrygo sigue teniendo un cartel más que interesante en el mercado y su potencial puede invitar a grandes clubes a invertir en él.

Según Sky Sports Alemania, el Arsenal de Mikel Arteta estaría considerando muy seriamente el fichaje de Rodrygo. El medio alemán informa que las conversaciones ya habrían empezado. Sería una operación complicada, pero el equipo londinense está analizando las diferentes opciones para poder hacer efectivo un traspaso.

Mikel Arteta quiere reforzar su ataque por completo, con nombres como Gyokeres sonando para el equipo. De llegar al Arsenal, además, Rodrygo podría ocupar su posición favorita en el perfil izquierdo de la ofensiva 'gunner', un lugar que apenas ha podido disfrutar en el Real Madrid debido a la alta competencia.

Hasta el momento ha sido Gabriel Martinelli el que más ha ocupado esa zona con Mikel Arteta, pero el compatriota del jugador del Madrid ha firmado actuaciones muy irregulares a lo largo del año.

De dar el paso de salir del Madrid para llegar al Arsenal, Rodrygo tendría al fin el protagonismo que tanto ha ansiado y no ha obtenido en el conjunto blanco.

La operación no será nada sencilla y no se resolverá en las próximas semanas. Para empezar, Xabi Alonso tendrá que hablar con el futbolista y ser parte importante de la decisión que tome el club con el brasileño. Además, el Madrid no está dispuesto a vender a Rodrygo a cualquier precio y está por ver cuánto puede ofrecer el Arsenal.

Puede ser uno de los culebrones del mercado veraniego y su salida podría reformular el planteamiento del Real Madrid en cuanto a fichajes se refiere.