Arribas, otro ingreso inesperado para el Real Madrid

La política de incluir cláusulas de recompra o quedarse con un porcentaje de un futuro traspaso de un jugador, les está saliendo bien tanto al FC Barcelona como al Real Madrid. El club blanco está cerca de ingresar un buen pellizco por Álvaro Rodríguez, pues el Elche y el Bournemoth de la Premier League negocian un traspaso por unos 25 millones de euros. La mitad de ese dinero iría a parar a las arcas del club blanco. Pero es que está en marcha otra operación muy parecida.

El Benfica, según explican varios medios portugueses, está en negociaciones con el Almería para fichar a Sergio Arribas, uno de los jugadores más destacados esta pasada temporada del equipo andaluz, que se quedó al borde del ascenso a Primera División. El Almería estaría pidiendo 25 millones de euros por el atacante, mientras el club lisboeta estaría dispuesto a realizar una oferta de 20. El 50% del montante de la operación sería para el Real Madrid, según una de las cláusulas establecidas en su contrato. El club blanco traspasó a Arribas al Almería en el 2023 por ocho millones de euros, reservándose el 50% de una futura venta.

Arribas, centrocampista de corte ofensivo, fue esta pasada temporada el máximo goleador de Segunda División con 25 goles, diez de ellos logrados de penalti. Marcó un gol más en el play off de ascenso. El Almería se quedó a las puertas de lograr el objetivo, cayendo ante el Málaga. Arribas, de 24 años, llegó a jugar 14 partidos con el primer equipo del Real Madrid, pero en el Santiago Bernabéu le acabaron abriendo la puerta de salida.

Y no serán Álvaro Rodríguez y Arribas los únicos canteranos por los que puede ingresar dinero el Real Madrid. También lo hará por Mario Gila, defensa por el que el Milan pagará unos quince millones de euros a la Lazio. El club blanco también se reservó el 50% de una futura venta.