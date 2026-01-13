Arranca la 'era Arbeloa' en el Madrid: "Llevó a Mourinho en mí, pero si quiero ser él, fracasaré estrepitosamente"

La toma de posesión de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del Real Madrid se produjo todo lo que puede darse un relevo exprés en el desenlace, aunque cocinado desde hace semanas. El hasta este lunes técnico del filial recibió la noticia después del enésimo desencuentro que provocó la derrota contra el Barça en la Supercopa, agudizada por imposiciones asimiladas como el regreso de Antonio Pintus a la preparación física. El salmantino se presentó ante una sala repleta de medios en una comparecencia que fue a la vez la previa de su primer examen, ante el Albacete, en Copa del Rey.

La primera sesión de trabajo

Las primeras palabras de Arbeloa llegaron después de una primera sesión de trabajo que confirmó lo evidente. Pintus al frente de la misma, con el nuevo entrenador supervisando los 15 minutos abiertos a la prensa. A pie de campo, también Niko Mihic, de nuevo al frente de la supervisión médica. No estuvieron en ese contacto inicial Trent, Rüdiger, Rodrygo, Mendy y Mbappé. Por el contrario, si se sumaron canteranos como David Jiménez, Cestero, Manuel Ángel y Palacios. Jugadores a los que conoce bien por su trabajo en el fútbol base.

Pero lo más importante esta jornada inicial era saber qué tono adoptaba Arbeloa en un relevo incómodo con Xabi Alonso. Su amigo y compañero, aunque entre ambos se ha terminado abriendo una lógica brecha en este conflictivo desarrollo laboral. Mientras se esperaba la comparecencia, despedida cordial del vasco, asumiendo que su etapa al frente del club no había funcionado. Arbeloa asume la papeleta hasta el final de temporada y una más. La fórmula con la que huye de la interinidad, aunque todo dependerá de los resultados, como experimentó Xabi Alonso, quien firmó hasta 2028.

Para él y para su sucesor, tuvo palabras Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, quien destacó el carácter de "leyenda" de Xabi Alonso y el "madridismo" de Arbeloa. "Me comunicaron ayer por la tarde que Xabi Alonso y el club llegaron a un mutuo acuerdo para separar sus caminos. Minutos antes del comunicado oficial. Hablé con él y todos aquí sabéis la amistad que me une con él. Sé que eso es mutuo", aseguró en su primera pregunta. La siguiente ahondó en su contrato. Se limitó a decir: "Estaré aquí hasta que el Madrid quiera".

"La mejor etapa de mi vida fue siendo jugador del Madrid"

Arbeloa evitó más detalles de los necesarios, destacando "la ilusión" y "las ganas" que tiene del partido contra el Albacete. El técnico del Real Madrid necesitará implicar a los jugadores como no lo logró Xabi Alonso. "Hemos visto los últimos partidos y cómo se esforzaron. Tenemos una gran plantilla. Hay jugadores que tienen seis Copas de Europa y muchos han sido campeones con el Madrid. Parece que se olvida pronto. Solo puedes ganar a base de sacrificio y constancia, lo que ha llevado a este club a ser el mejor de la historia", declaró el nuevo entrenador blanco.

"No me preocupa cómo gestionar a los grandes profesionales que tenemos. Siempre digo que no hay nadie más interesado en ganar títulos que los jugadores. Sé lo que es ser jugador del Madrid. La mejor etapa de mi vida ha sido siendo jugador. Ellos son muy autoexigentes y con esto me quedo. Ha sido una buena primera toma de contacto", incidió sobre uno de los grandes retos que tendrá un entrenador con carácter. O esa es la versión mostrada en el fútbol base madridista.

"Tenemos toda la temporada por delante. Estamos en una gran disposición en todas las competiciones: en Liga, Champions y ahora nos la jugamos en Copa. Solo me preocupa tener a todos los futbolistas. Queremos que sean felices y se puedan expresar, además de disfrutar en el campo. Llevar este escudo es lo mejor que te puede pasar en la vida. Es lo que me preocupa, luchar por todo. Es lo que queremos", se reafirmó un entrenador que fue tuteando a cada uno de los intervinientes.

Mourinho y los "valores madridistas"

"Es difícil que al Madrid le reconozcan jugar bien. Aquí hay futbolistas que han ganado tres Champions y se decía que se iban a su casa a regar el jardín. Pero yo tengo muy claro lo que es jugar bien y qué quiere ver el aficionado en su equipo. De lo contrario no tendríamos el palmarés que tenemos. Lo más importante aquí es ganar", enfatizó, asociando su presentación a lo que considera como "valores madridistas". El nuevo entrenador fue cuestionado varias veces por su relación de amistad con Xabi Alonso: "Hablamos un buen rato y me deseó lo mejor, estoy seguro de que le va a ir bien en el futuro".

Álvaro Arbeloa, su carrera en números / Perform

Otro de los temas a descifrar será su apuesta real por la cantera. "Para mí es la mejor del mundo. Lo llevamos demostrando muchos años. Hay jugadores crecidos en 'La Fábrica' en todo el mundo. Nos enfrentaremos en el duelo contra el Albacete con alguno de ellos. Me han traído hasta aquí. Saben que tienen una gran oportunidad. La exigencia que les transmito día a día saben que es la del Madrid. Cuento con ellos", dejó como promesa Arbeloa.

El enlace con la filosofía de Mourinho, "la pregunta que sé que no faltaría", también salió en la conversación: "Fue un privilegio ser entrenado por Mourinho. Influyó mucho y lo llevó dentro de mí. Yo voy a ser Álvaro Arbeloa. No tengo miedo al fracaso, pero si quisiera ser Mourinhofracasaría estrepitosamente", argumentó un profesional que, paradójicamente, vivirá uno de sus primeros enfrentamientos contra el portugués en el viaje a Lisboa para medirse al Benfica.

El papel de Pintus y el modelo de Arbeloa

¿Qué papel tendrá Pintus? "Es un privilegio tenerle en el cuerpo técnico. Tiene cinco Copas de Europa a sus espaldas. Es un preparador físico excepcional y va a llevar esa parcela. Conoce a muchos de los jugadores y tiene su 'metódo', que sabemos lo bien que ha funcionado en esta casa", defendió un entrenador que ha sido muy beligerante con los árbitros en Primera RFEF: "No he jugado un partido aún. No me preguntéis sobre esto. No me preocupa nada más", dijo, tirando balones fuera, para soltar un chascarrillo: "Veo que no estáis preocupados por el Albacete, el rival de la Copa".

Perform

¿Cómo será el Madrid de Arbeloa? "Aquí solo vale ganar y ganar, para mostrar el ADN que nos ha llevado a tener las vitrinas llens de trofeos. Cuando era jugador recibí todos esos valores que siguen presentes. Queremos ilusionar a todos los aficionados del mundo. Es mi obsesión y con lo que voy a vivir cada día", destacó en una repetición de su discurso, del que tuvo que salir para analizar un episodio conflictivo como el cambio de Vinicius en el clásico.

"Es uno de los jugadores más queridos por la afición. Es el que queremos ver, el que puede desequilibrar un clásico. Es lo único que quiero ver", declaró cuando le preguntaron sobre cómo actuaría él en el episodio comentado. Superadas las preguntas más complicados, enfocó el final con los lugares comunes y el tono pausado que permite el hecho de no tener aun resultados para valorar, aunque las comparativas con Xabi Alonso estarán siempre ahí: "Todos los jugadores conmigo parten de cero. Igual que ellos conmigo. No hay más, es un nuevo comienzo para todos":