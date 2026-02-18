Arnau Torelló, psicólogo deportivo: "La celebración de Vinicius se puede interpretar como provocación, pero también es una liberación de tensión"

Vinicius Junior fue el claro protagonista del primer partido de la eliminatoria entre el Benfica y el Real Madrid. El extremo brasileño anotó la única diana del encuentro y encarriló el pase a los octavos de final de la Champions League. El extremo brasileño no dudó en celebrarlo por todo lo alto: baile provocativo y se señaló su nombre a la grada.

Algo que no gustó para nada a la afición del conjunto portugués y tampoco a Prestianni, quien se tapó la boca para decirle "mono", según Vinicius y Kylian Mbappé. El futbolista del Benfica negó lo ocurrido a través de su cuenta personal de Instagram: "Lamentablemente, malinterpretó lo que cree haber escuchado".

Desde SPORT hemos contactado con el psicólogo deportivo Arnau Torelló para explorar cómo influyen este tipo de celebraciones en la afición contraria, así como en el impacto que tienen cuando un jugador de tu propio equipo las realiza y recibe apoyo por parte de sus seguidores.

El experto en psicología comenta que lo que más molesta de la celebración de Vinicius no es el baile, sino "lo que simboliza para nosotros". "Si el gesto lo hace alguien de nuestro equipo, lo vivimos como que tiene personalidad, pasión y carácter. Su celebración refuerza nuestra identidad de grupo. Pero cuando lo hace el rival, el mismo gesto se convierte en una amenaza", asegura.

Se trata de una señal de dominio, pues "amplifica nuestra derrota, activa la sensación de inferioridad y toca algo muy sensible: nuestro estatus como grupo y nuestro ego".

El gol que desató la rabia en Mónaco: Vinicius marcó y bailó / Archivo

Sin embargo, destaca que bailar no es solo enviar un mensaje hacia fuera, debido a que también es regulación hacia dentro: "Cuando un jugador baila puede estar liberando tensión acumulada y estrés tras un pico de presión, reforzando su autoconfianza y consolidando su estado mental competitivo. Es una descarga emocional. Una forma de decirse a sí mismo 'estoy preparado'".

El psicólogo compara la celebración de Vinicius con la emoción que se vive cuando la gente juega a un juego de mesa: "También celebramos y bailamos, ¿no? ¿Es siempre provocación? No necesariamente. Es una liberación de tensión y adrenalina".

Tiene claro que la celebración del brasileño se puede interpretar como provocación, ya que el contexto importa: "Cuando estamos perdiendo, cualquier gesto del rival amplifica lo que estamos sintiendo. Duele el gol, pero más lo que simboliza el gesto".

Por último, destaca que "psicológicamente puede ser una celebración sin más, una regulación interna, una estrategia o una provocación deliberada. Incluso pueden ser todas a la vez". Lo más importante es entender "que no reaccionamos tanto al baile como a lo que ese baile activa dentro de nosotros".