En Argentina estallan por Mastantuono: "En el Madrid lo están matando"

Hay caso Mastantuono. Todo indica que Álvaro Arbeloa no confía en el futbolista y en Argentina están muy preocupados por el futuro de una de sus perlas. El ex de River Plate lleva ya tres partidos sin participar en el equipo blanco y ya se especula con una salida a finales de temporada porque no cuenta para el protecto. Desde su país son muy duros y la exleyenda de River, Norberto Alonso, explicó el caso con extrema dureza: "Lo están matando. ¿Sabes por qué? Creo que ese chico va a terminar en un equipo de más abajo. Después, a lo mejor vuelve al Real, pero primero tiene que demostrar que está para el Real", comentó en 'Youtube'.

Todas las alarmas están encendidas porque, en teoría, Mastantuono debía ser una de las piezas clave de la selección para el próximo Mundial y también de cara la finalísima ante España en el mes de marzo. Parece que el seleccionador argentino va a contar con él aunque el futbolista podría llegar a esta cita sin ritmo de juego y con pocas posibilidades de estar en el once titular.

El Madrid fichó a Mastantuono por más de 40 millones de euros y fue una de las grandes apuestas de club con el OK de Xabi Alonso. De hecho, la idea es que el argentino fuera adquiriendo poco a poco la etiqueta de titular en detrimento de Rodrygo, futbolista que estuvo en el mercado durante todo el verano aunque acabó quedándose a pesar de había ofertas muy importantes de la Premier por él. Xabi Alonso le dio galones, pero el argentino fue de más a menos y acabó como suplente. Con Arbeloa, prácticamente no juega además de haber padecido algunos problemas físicos.

Por el momento, el futbolista no se ha planteado un cambio de aires a la espera de la evolución de su situación en los próximos meses. Mastantuono firmó por el Madrid rechazando ofertas de la Premier y su único objetivo es triunfar en el club blanco. Pese a todo, en Argentina no descartan que el futbolista pueda acabar cedido este verano para que pueda progresar y luego regresar al Madrid mucho más hecho. Desde el club blanco no quieren hablar de este escenario, que dependería mucho si continúa o no Arbeloa la próxima semana.