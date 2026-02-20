En Argentina se burlan del ambiente del Bernabéu: "Lo que te espera, Benfica"

La polémica por el presunto incidente racista entre Prestianni y Vinicius Jr en Da Luz continúa siendo protagonista en la prensa internacional. Dentro de este escenario, existe mucha expectación por ver el recibimiento que tendrá el futbolista argentino del Benfica en su visita al Santiago Bernabéu.

Según apuntó el Diario Record de Portugal, tanto el extremo como algunos familiares han recibido amenazas. A pesar de todo, el mismo medio señala que Prestianni no tiene ningún tipo de preocupación por el ambiente hostil que tendrá por parte de la afición madridista y que viajará al Santiago Bernabéu con total normalidad y apunta al once titular.

Los pitos contra el jugador argentino serán constantes, aunque Prestianni ya se ha visto envuelto en situaciones más hostiles a lo largo de su carrera. No en vano, fue agredido y amenazado por los ultras de Vélez, club en el que se formó, antes de salir rumbo al Benfica.

Este viernes se ha hecho viral una publicación del Diario Olé, que muchos interpretan como una burla al ambiente que se vive en el Bernabéu. "Lo que te espera, Benfica", escribe el medio argentino. "¿Opiniones de esta canción de la hinchada de Real Madrid? El próximo martes, el Real recibirá al Benfica por la vuelta de los playoffs de la Champions League en un clima CALIENTE", añaden.

Todo ello junto a un vídeo en el que aparece la afición madridista realizando el siguiente cántico en su estadio: "Hola Fondo Norte. Hola Fondo Sur (x2). Ya estamos todos aquí. Animando al Real Madrid. Cuando el Madrid marcará. Este estadio estallará".

La publicación acumula en la red social 'X' más de 700 respuestas y 2 mil me gustas, incluyendo a muchos madridistas criticando lo que dice el medio argentino y a aficionados del Benfica y argentinos criticando duramente el poco ambiente que, según ellos, hay en el Santiago Bernabéu teniendo en cuenta la magnitud del club, además de hacer comparaciones con el que se puede vivir en el Estadio Da Luz.