Serhat Pekmezci, mentor de Arda Güler, critica su situación en el Real Madrid: "Sufre mobbing"

Le crecen los enanos al Real Madrid en las últimas horas. Tras el asunto Arbeloa-Carvajal y la retirada definitiva de la Superliga, ahora parece que los focos apuntan directamente a Arda Güler. Según apunta Serhat Pekmezci, mentor y exentrenador del mediapunta turco en sus primeros años de carrera, ha soltado una nueva bomba: Arda Güler sufre 'mobbing'.

"Aunque el Real Madrid es un megaclub, Arda Güler está sufriendo mobbing. No es que se quejara conmigo, pero sabía que esto pasaría. Le dije que tuviera paciencia. El acoso venía de los jugadores. Hay un grupo allí que no ha podido aceptar a Arda; por desgracia, son jugadores con un ego muy alto", aseguró el técnico en declaraciones a 'Sports Digitale'. Unas declaraciones totalmente incendiarias que no hacen más que evidenciar que el vestuario del Real Madrid no es precisamente una balsa de agua.

Bellingham reprochas algo a Xabi, que prefería a Güler / AP

Además, Pekmezci indicó que "Klopp ya dijo que algunos jugadores necesitan irse para que él llegue. Por eso también se fue Xabi Alonso. Arda siempre es paciente, pero incluso él dijo abiertamente: "¿Por qué siempre yo? ¿Por qué me voy?'". No parece estar Arda Güler demasiado contento con cómo le va la temporada en el Real Madrid. Inició como un jugador importante con el tolosarra, pero fue claramente a menos una vez Bellingham se recuperó de sus lesiones.

Demasiados egos

Ahora, con Arbeloa en el cargo, está recobrando algo de protagonismo. Sin embargo, no es un titular indiscutible y, lo que es peor, difícilmente termina los partidos sobre el terreno de juego.

Lo que está claro es que en un vestuario con Mbappé, Vinicius, Bellingham, Carvajal y compañía, donde los egos están a la orden del día, Arda Güler no ha logrado tener el peso en el vestuario que seguramente querría o que su fútbol demuestra sobre el terreno de juego. Y su entorno y los que lo conocen empiezan a reconocer que su situación no es la ideal, con 'mobbing' incluido. Veremos qué sucede en las próximas semanas, pero Arbeloa parece que tiene otra carpeta abierta en el centro del campo del equipo.