Arda Güler y Militao se pierden lo que resta de temporada

El Madrid vuelve a la Liga este viernes. Y lo hace en un estadio complicado como es de La Cartuja ante el Betis. El cuadro bético ha recuperado la buena inercia tras ganar en Girona y sigue en su lucha de volver a Europa la próxima temporada después del varapalo que supuso caer en los cuartos de final de la Europa Lague ante el Sporting de Braga.

El Real Madrid, por su parte, prácticamente ha tirado la toalla con los nueve puntos de distancia respecto al FC Barcelona con solo seis jornadas de Liga por disputarse. De todos modos, Álvaro Arbeloa quiere que sus pupilos se dejen la piel y está tirando de todos sus titulares, como se vio frente al Alavés.

Arbeloa también se está jugando el puesto, que puede depender en buena parte de como sea este rush final de Liga. Para estos partidos se quedará sin Güler y Milito. Los dos sufren sendas lesiones musculares que ya no les dejarán participar en el campeonato.

El defensa del Real Madrid Eder Miltao se abraza con Alvaro Arbeloa / Juanjo Martín / EFE

Ambos han sufrido lesiones en el bíceps femoral, según ha confirmado el Real Madrid en sendos partes médicos. El turco en la pierna derecha, mientras que el brasileño en la izquierda. Ya ninguno de los dos forzará y mucho menos con el Mundial en perspectiva. El tiempo estimado de baja es de tres a cuatro semanas.

Arda Güler y Militao no estarán a disposición, pero en cambio ha regresado Raúl Asencio, quien tuvo que ser incluso hospitalizado por problemas estomacales. Después de superar sus diferencias con Arbeloa, Asencio volvía a estar a disposición del entrenador del Real Madrid cuando sufrió las dolencias intestinales.

Raul Asencio, en el partido del Madrid frente al Girona / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Los otros integrantes de la enfermería del Real Madrid con Courtois y Rodrygo. Arbeloa irá con todo lo que le queda a La Cartuja para seguir con un calendario que posteriormente le medirá al Espanyol, Barça, Oviedo, Sevilla y Athletic.

Arbeloa no dejará que su equipo se deje ir en el campeonato liguero y acabea a una distancia sideral del Barça. Sería firmar su adiós del Madrid en la segunda temporada en blanco del equipo, mientras suenan nombres como los de Mourinho, Deschamps o Pochettino.