Arda Güler llama a la puerta del once inicial de Carlo Ancelotti

Arda Güler sigue sorprendiendo a todos. Pese a la eliminación de Turquía en los cuartos de final de la Eurocopa ante Holanda, el menudo jugador madridista volvió a demostrar que tiene talento para regalar y que le sobra personalidad para asumir cualquier reto. Dejó sentado que está preparado incluso para ser titular en el Real Madrid y da lo mismo que sea en ataque o en el centro del campo, que rinde sin complejos.

Güler quiere escuchar de cerca la opinión de Accelotti / Efe

El turco envía un mensaje alto y claro a Carlo Ancelotti, ese entrenador dado a arriesgar poco o nada con futbolistas que llaman a su puerta. El italiano es de los que centra su energía en un grupo de elegidos y no concede oportunidades a los que meritan tenerlas. Bien lo saben Brahim, Fran García o Lunin, por poner tres ejemplos sencillos. Y es que tener continuidad es elemental para la confianza de cualquier futbolista.

Ancelotti ignora las señales

Güler, 18 años, se ha tirado media temporada en el banquillo del Real Madrid. Los primeros meses fue víctima de las lesiones y se entendía que Ancelotti tardara en darle oportunidades cuando se recuperó. Pero cuando lo hizo, ignoró las señales que el turco enviaba cada vez que pisaba el verde. Marcó goles y dejaba constancia que lo suyo va en serio.

Dejar para mañana lo que puedes hacer hoy puede ser un error de bulto por mucho Ancelotti que haya en el banquillo. “Vemos que cuanto más juega, más crece su rendimiento. Así que espero de verdad que tenga continuidad porque es un talento que puede llegar a cualquier lado”, afirma su seleccionador Vincenzo Montella en un mensaje claro al italiano.

Ancelotti va a tener un serio problema con Güler si no lo utiliza / Efe

El turco mirará con envidia a Lamine Yamal, al que Xavi dio continuidad con 16 años para reforzar la confianza del jugador en sus propias condiciones. El canterano azulgrana está siendo una de las sensaciones en Alemania, pero Güler también, con la diferencia de que el azulgrana tiene asegurado el puesto en su equipo y el turco tendrá que pelearlo con jugadores como Rodrygo, que sale de una temporada repleta de altibajos que deja estelas de dudas en su rendimiento.

Se niega a salir cedido

El que no duda es el propio Güler, que se niega a salir cedido por mucho que Ancelotti le apriete. El italiano, viejo zorro de los banquillos, sabe que va a tener un serio problema esta temporada. En esa política moñona de no incomodar a los clanes del vestuario, sabe que no es bueno irritar al formado por los brasileños cuestionando a uno de ellos. En eso, el italiano es un maestro.

Y para justificar que no pone a este o aquel acude a tópicos como “tiene mucho futuro por delante”, “es cierto que merece jugar más” o “hay partidos para todos”, pero cuando llegan esos partidos que todos quieren jugar, saca siempre a sus protegidos y el turco no está, de momento, entre ellos por mucho que haya demostrado en Alemania que merece jugarlos.