Arda Güler: "Cuando se interesa por ti el Real Madrid, la decisión está clara"

El centrocampista turco aprovecha su primera entrevista a los medios oficiales del club blanco para alardear de su madridismo "Quiero entrar en la historia de este club, me gustaría ser una leyenda"

El joven centrocampista turco Arda Güler aprovechó su primera entrevista a los medios oficiales del Real Madrid para justificar su decisión de fichar por el club blanco y alardear de su madridismo. "Muchos clubes europeos han mostrado un gran interés, pero cuando se interesa por ti el Real Madrid, el mejor equipo del mundo, la decisión está clara", argumentó.

Arda Güler explicó también sus objetivos. "Quiero entrar en la historia de este club, me gustaría ser una leyenda. Este club ha ganado muchos títulos a lo largo de la historia. Acabo de ver todas las Copas de Europa y puedo decir que es una sensación increíble. He venido al Real Madrid, un club muy importante, para trabajar y evolucionar en mi juego y en mi carrera deportiva", apuntó.

El internacional turco se definió como "un jugador ofensivo, capaz de marcar goles, dar asistencias, conducir el balón y driblar".

A la hora de desvelar sus ídolos, no dudó en hacer un guiño a la afición madridista al nombrar únicamente a tres jugadores que han defendido la camiseta blanca. "Algunos de mis ídolos han sido Zidane, Özil o Guti. Incluso he tenido la oportunidad de jugar con Özil".

REFERENTES

Preguntado por sus referentes en el vestuario madridista, el joven jugador comentó que "recuerdo cuando Rodrygo, Vini, Camavinga y Valverde vinieron con 18 años al Real Madrid igual que yo. Recuerdo muy bien ese momento. Son muy buenos jugadores y ahora serán mis compañeros”.

Por último, Arda Güler no dudo en afirmar que "me siento como un madridista más. ¡Hala Madrid!". Y añadió que "quiero dar las gracias por la bienvenida. Me han recibido muy bien, todo el mundo está mostrando mucho interés. Me encuentro muy a gusto aquí".