Arda Güler, indultado: Hernández Hernández le perdona la expulsión

Minuto 53 de partido, y vuelta a empezar. Arda Güler, sin lugar a dudas el mejor jugador del Real Madrid hasta ese momento, disfruta de la complicidad del colegiado Hernández Hernández para seguir sobre el terreno de juego. Una dura entrada del centrocampista turco sobre Marc Roca solo fue castigada con una simple falta cuando todos los béticos y la grada reclamaron una evidente cartulina amarilla.

Lo grave del caso es que Güler ya fue amonestado en la primera mitad por una entrada cuando el Betis estaba en disposición de armar una clara contra. Clara amonestación y primer aviso serio para el gran pilar del conjunto de Mourinho.

A Hernández Hernández se le encogió todo cuando en los inicios de la segunda mitad se repitió una jugada muy similar. Recuperación bética, Marc Roca que intenta salir y romper la presión madridista, pero una entrada de Güler por detrás detuvo en seco cualquier iniciativa local. Faltita pitada y bronca monumental ante la falta de castigo del colegiado.

Reacción de Mou

Consciente del ambiente cada vez más crispado en la grada y sobre el terreno de juego, Mourinho vio claro que tenía que tomar cartas en el asunto. El partido cada vez estaba más roto y el técnico portugués quiso limitar riesgos a la hora de presionar y evitar cualquier tipo de contra.

Pese al buen juego de Güler, en el minuto 64 Mourinho entendió que la presencia de Arda sobre el campo era un riesgo que no se podía asumir. Cambio casi obligado y entrada en acción para Diomande. La generosidad de Hernández Hernández permitió que el Real Madrid afrontara la última media hora de partido en igualdad numérica.