Arda Güler: “He venido al Madrid a jugar y no para ser cedido”

Sus ídolos son Cristiano, Zidane, Ozil, Guti… “Quiero ser como ello y llegar a ser una leyenda como parte de este club” “Ancelotti me pidió que viniera. Me dijo que iba a jugar y si me da esa posibilidad, la voy a aprovechar”

Arda Güler, 18 años, fue presentado por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, como nuevo jugador blanco. Un acto sencillo en el que el dirigente madridista le dio la bienvenida y aseguró que es “una de las mayores promesas del fútbol mundial e ídolo en tu país”. El jugador le dio las gracias y expresó su ambicioso deseo de ser “una leyenda del club”. Firma por seis temporadas, hasta 2029, y ha dejado claro que ha fichado “por el Real Madrid para jugar y no para salir cedido”. Lucirá el dorsal ‘24’ que ha llevado Mariano en los últimos años, pero que heredó Vallejo durante unos días tras ceder el ‘5’ que llevaba a Jude Bellingham. El central asume ahora el ‘25’.

AMBICIOSO

“Enhorabuena y bienvenido al Real Madrid donde te esperan grandes emociones”, le auguró Emilio Butragueño en su presentación ante la prensa. “Estoy feliz y orgulloso de estar aquí”, se arrancó el joven jugador turco, que calificó al Madrid como “el club más grande e importante del mundo”, motivo por el que decidió fichar por los blancos. La duda era si saldría o no cedido como se había dicho, Güler lo tiene claro: “Estoy preparado para competir con los mejores. He venido a jugar, voy a dar todo para ganarme un puesto en el equipo. Descarto salir cedido”.

El motivo de que en sus “planes” no figura la posibilidad de irse tras hacer la pretemporada es que ha hablado con Ancelotti “varias veces”: “Me dijo que quería que viniera. Le respeto muchísimo, hablamos varias veces y me dijo donde me iba a posicionar. Ha habido muchos clubes que se han interesado en mí, pero me dijo que iba a jugar y si me da esa posibilidad, la voy a aprovechar. En mis planes no está irme a otro equipo. Quiero quedarme y jugar aquí”.

INTERIOR O EXTREMO DERECHO

Güler asegura que ha seguido siempre al equipo blanco, pero que sobre otro recuerda “todas las finales de la Champions que ha jugado” y que he visto con sus “amigos”. Preguntado por su posición en el campo, afirma que "de centrocampista”, aunque recalca que puede jugar de “interior o extremo derecho”, donde jugaría a pie cambiado al ser zurdo: “No me disgusta ninguna de las dos posiciones”. Güler ha crecido como centrocampista y medio centro, pero su habilidad le ha posibilitado adelantar su posición.

Descubre que de los jugadores que han pasado por el Real Madrid tiene como “ídolos a Cristiano Ronaldo, Zidane, Ozil, Guti…”, y no se corta al decir: “Quiero ser como ellos, llegar a ser una leyenda como parte de este club”. Reconoce haber hablado con Ozil: “Me dijo que es el club más importante del mundo, me ha hablado muy bien del Real Madrid y me ha dado buenos consejos”. No tiene una apetencia especial por jugar con alguno de los componentes de la plantilla blanca, pero destaca a uno: “Para mi Modric es mejor centrocampista del mundo. Voy a aprovechar la oportunidad de aprender mucho de él”.