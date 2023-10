Arda Güler, un fichaje con carencia de tres meses

Carlo Ancelotti podría por fin contar con el turco ante el Sevilla 107 días después del anuncio de su fichaje Güler ultima su puesta a punto, se unirá al grupo esta semana y tiene previsto recibir el alta antes del Pizjuán

Arda Güler eligió el Real Madrid por encima del Barça el pasado verano, cuando ambos clubs inicieron una guerra diplomática librada a base de billetes, viajes y reuniones para hacerse con la estrella emergente del fútbol otomano. Deco viajó a Estambul para cerrar el fichaje y, durante unas 24 horas, hubo cierto optimismo en la entidad blaugrana. Hasta que los blancos tiraron la casa por la ventana para convencer al jugador y, después, al club con un traspaso de 20 millones de euros más otros 10 en variables.

El Real Madrid hizo oficial su incorporación el 6 de julio y parecía haber asestado un golpe en la mesa del mercado de fichajes. Más de tres meses más tarde, el futbolista aún no ha debutado y ni siquiera ha entrado en una convocatoria oficial. Eso sí, en Chamartín están encantados con él y todo son elogios y parabienes a lo que viene mostrando en los entrenamientos.

Arda Güler, lesionado | Real Madrid

Se entiende que los días que no ha estado lesionado, que han sido pocos. Y es que, nada más llegar, no pudo participar con normalidad de la gira a causa de unas molestias en la rodilla derecha que acabaron afectándole al menisco. Nadie sabe exactamente cómo ocurrió, pero Arda empezó ahí un periplo de dos meses de recuperación. En concreto hasta el 26 de septiembre, cuando parecía listo para reaparecer ante Las Palmas.

Apunta al Sevilla

El propio Ancelotti confirmó su regreso en rueda de prensa, pero no se dio. El jugador se lesionó en la otra pierna al final del entrenamiento previo y tampoco estuvo contra los de García Pimienta. Desde aquel nuevo incidente, una lesión en el recto anterior izquierdo, han pasado tres semanas más y, según explica 'AS', Güler ya está listo para reaparecer. La información apunta que ya no hay dolor y que esta semana volverá a trabajar con el grupo y, si no pasa nada, recibirá el alta para medirse al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Está en los plazos marcados cuando sufrió el segundo percance.