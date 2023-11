Arda Güler, sin fecha de regreso

Arda Güler no levanta cabeza. Hace cinco meses que fichó por el Real Madrid y todavía no ha debutado. Las lesiones han frenado su progresión y, lo que es peor, le han sumido en una depresión por entrar en una espiral de la que no acaba de salir. “El jugador está deprimido porque es joven y quiere jugar”, decía Ancelotti hace 15 días, cuando el centrocampista turco recayó al sufrir una segunda lesión muscular que le mandaba de nuevo a la enfermería, su lugar habitual desde que empezó la pretemporada.

DEMASIADA ANSIEDAD

Sobre el papel, podría reaparecer a mediados de diciembre, pero el club no quiere fijar ninguna fecha para su vuelta. Así se lo habría transmitido. Que se tome la recuperación sin prisas, que tenga paciencia, que no acelere los tiempos para volver y que lo hará cuando se encuentre al cien por cien física y mentalmente. Es importante que desaparezca esa ansiedad que le atenaza y que solo le tensa más. Esa angustia sólo facilita que pueda tener nuevos problemas físicos que nadie desea.

El club ya ha pasado por situaciones similares, la última Hazard y la penúltima Bale, y no quiere que el turco sea el relevo en un escenario del que luego es más difícil salir. Tiene el aval de la juventud, 18 años, con mucho tiempo por delante para recuperarse plenamente y retomar el camino que ha frustrado una lesión en la rodilla derecha, que le obligó a pasar por el quirófano para someterse a una artroscopia que solucionara sus problemas en el menisco.

CONVOCADO Y OTRA VEZ LESIONADO

Estuvo casi dos meses recuperándose y cuando estaba a un paso de volver sufrió una lesión en el cuádriceps de la pierna derecha que le mandó de nuevo a la enfermería otros 40 días. Un suplicio del que estuvo a un paso de salir tras ser convocado por Ancelotti para el partido ante el Rayo y el Braga, pero en vísperas de volver recayó con otra lesión muscular en el aductor largo del muslo derecho. Otro mes de baja que ha acabado hundiendo al futbolista. Por eso, el club y sus compañeros le miman, le animan y le prohíben que acelere su vuelta.

Recuperar a Arda Güler se ha convertido en una cuestión de estado en el Madrid. No hay prisas ni fecha de vuelta. Quieren verlo feliz, disfrutando de lo que más le gusta, jugar al fútbol. Y para ello tiene que afrontar el día a día con optimismo, sin cargas anímicas que no facilitan su puesta a punto. Da lo mismo que el equipo lo necesite, pero la salud está por delante de todo. El turco es una las apuestas de futuro de la plantilla blanca.