Arda Güler apunta al clásico

Ancelotti se toma su tiempo para el debut del turco, que está haciendo una mini pretemporada para dejar atrás los problemas físicos El jugador anuncia que espera dar su “verdadero rendimiento en el mes de noviembre”, por lo que podría reaparecer ante el Barça

Ansiedad en el Real Madrid por ver en acción a Arda Güler. En el entorno madridista ya vende sus virtudes y todavía no ha debutado. Está superando la segunda de las dos lesiones que ha tenido, y ya intercala entrenamientos con sus compañeros y en solitario para acabar de recuperarse plenamente. Ancelotti no tiene prisas, antepone un regreso seguro para evitar nuevos contratiempos como ha ocurrido hasta ahora.

Güler sigue un plan físico específico para ir recuperando su mejor nivel. Está afrontando una mini pretemporada para fortalecer su musculatura e ir adquiriendo el ritmo físico. El turco ha dejado atrás dos lesiones. Llegó al equipo tocado en la rodilla derecha. En principio se decidió una recuperación conservadora, pero al final se sometió a una artroscopia el 29 de julio. Cuando se recuperó y estaba a un paso de debutar, volvió a lesionarse. En esta ocasión fue un problema muscular en el recto anterior izquierdo, del que también está recuperado.

PLAZOS PARA VOLVER

Todo apunta a que no jugará contra el Sevilla. Podría ir convocado para tomar contacto con el grupo, pero no está previsto que juegue. Dependiendo de su estado físico podría tener unos minutos el próximo miércoles en Braga, en partido de la Champions, aunque Ancelotti no arriesgará si tuviese cualquier duda. Además, Güler llega al equipo casi tres meses después, por lo que nadie le va a regalar nada y tendrá que ganarse el puesto en una plantilla en el que la competencia por jugar está al orden del día.

Si todo fuese bien, el centrocampista ofensivo turco debutaría contra el Barcelona en el clásico del 28 de octubre, aunque no lo haría a su máximo nivel como reconoce el propio protagonista. Espera estar totalmente recuperado para noviembre. “Estoy trabajando duro, quiero estar en forma y volver más fuerte. Estaré en el terreno de juego con mi verdadero rendimiento en el mes de noviembre”, le confesó al periodista turco Candaş Tolga Işık.