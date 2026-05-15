Los árbitros solicitan abrir un expediente disciplinario a Florentino Pérez

El colectivo arbitral español ha decidido emprender acciones legales ante los organismos deportivos tras las recientes declaraciones de Florentino Pérez. La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) ha presentado un escrito formal ante el Comité de Competición para solicitar la apertura de un expediente disciplinario al presidente del Real Madrid por sus duras afirmaciones contra el colectivo.

Este movimiento institucional se produce dos días después de que el mandatario blanco asegurara que, debido al contexto derivado del 'caso Negreira', el Madrid habría dejado de ganar varios campeonatos de Liga. "He ganado siete ligas, podrían haber sido 14, pero me las han robado", afirmó el presidente, situando al colectivo arbitral en el centro de la polémica.

Cabe destacar que este enfrentamiento no es un episodio aislado en las relaciones entre el dirigente y el cuerpo arbitral. Ya el pasado mes de diciembre, la AESAF se vio obligada a replicar con dureza a Florentino Pérez tras otras declaraciones en las que cuestionaba la limpieza de la competición y el sistema arbitral. En aquel momento, el sindicato ya advirtió sobre la gravedad de verter dudas sistémicas sobre el arbitraje sin aportar pruebas, una postura que ahora se ha agravado ante la persistencia de las acusaciones por parte del presidente madridista.

Acusación de un delito continuado

En el texto remitido al Comité de Competición, la AESAF argumenta de manera tajante que estas manifestaciones actuales superan los límites del derecho a la crítica y de la libertad de expresión. Según el sindicato, el presidente del Real Madrid no se refirió a errores técnicos o humanos propios del juego, sino que atribuyó de forma directa al Cuerpo Arbitral la comisión de un "delito continuado de corrupción durante dos décadas".

Florentino Pérez durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes en Valdebebas / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Asimismo, el escrito destaca la relevancia del cargo de Florentino Pérez. Al actuar como el máximo representante de una de las instituciones más influyentes y con mayor impacto global del mundo, la AESAF considera que la difusión de sus palabras amplifica de manera grave el daño moral y profesional infligido al colectivo, elevando consecuentemente su grado de responsabilidad.

La solicitud de la AESAF ante los órganos competentes no se limita a la vía sancionadora, sino que incluye varias peticiones formales de carácter urgente. En primer lugar, solicita que el Comité requiera a Pérez de forma cautelar que se abstenga de realizar manifestaciones similares mientras se tramita el expediente. En segundo lugar, exige que se declare la obligación del presidente del Real Madrid de indemnizar al Colectivo Arbitral por los daños morales y reputacionales causados. Por último, requiere formalmente al Real Madrid C.F. la emisión de un comunicado oficial en el que se rectifiquen las palabras de su presidente y se pidan disculpas públicas.

A partir de este momento, la resolución del conflicto queda en manos del Comité de Competición, que deberá evaluar el escrito presentado por la AESAF y determinar si procede sancionar al dirigente madridista en base al reglamento disciplinario vigente de la federación.