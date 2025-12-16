Los árbitros replican a Florentino Pérez con un duro comunicado

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) emitió un enérgico comunicado como respuesta a las duras declaraciones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en las que cargaba contra el estamento arbitral insinuando que en contra de equipo merengue se han producido más que simples errores.

La AESAF defiende "la independencia del arbitraje", al mismo tiempo que "apoya a sus colegiados y pide responsabilidad arbitral". El sindicato nacido para defender a los colegiados españoles ponía de relieve su "rechazo" a las declaraciones de Florentino Pérez "por el grave perjuicio" que suponene, no solo para el colectivo arbitral, sino también para el fútbol español en general.

Este es el comunicado íntegro de la AESAF:

AESAF considera especialmente preocupante la instrumentalización del arbitraje como argumento para explicar situaciones deportivas. Tal y como ha señalado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, D. Rafael Louzán, los clubes no deben trasladar sus resultados a los árbitros ni buscar en el arbitraje una justificación externa.

Agradecemos, y animamos a hacerlas públicas, las muestras de apoyo que desde la RFEF, LaLiga, la AFE, los clubes, futbolistas y entrenadores nos están haciendo llegar. Creemos que desde la unión podemos mejorar la competición y recuperar el prestigio que merece.

Asimismo, la Asociación considera necesario recordar que las declaraciones públicas realizadas por dirigentes, clubes o actores con gran proyección mediática no se producen en un vacío, sino que generan un eco inmediato en la sociedad y en la cultura del fútbol. Cuando ese discurso se construye desde la deslegitimación o la sospecha permanente hacia el arbitraje, termina trasladándose a los campos, a las gradas y al fútbol base, donde por desgracia se manifiesta en forma de insultos, amenazas y agresiones a árbitros y árbitras.

AESAF constata que este fenómeno no distingue categorías: se produce desde el fútbol formativo hasta el profesional. Por ello, la Asociación insiste en la necesidad de responsabilidad institucional y liderazgo ejemplar por parte de todos los actores del fútbol para frenar una espiral que pone en riesgo la integridad física, psicológica y reputacional de quienes garantizan el desarrollo justo de la competición. Apoyamos expresamente las gestiones que desde la RFEF se están realizando con las Instituciones y autoridades para que se proteja la autoridad del árbitro.

Finalmente, AESAF destaca que participa desde hace meses en la Comisión de Reforma del Arbitraje, un diálogo constante, impulsado por la RFEF, en la que participan los representantes de los clubes profesionales, escuchando propuestas, analizando inquietudes y trabajando de manera crítica y constructiva, siempre con el objetivo de fortalecer la competición y el fútbol español desde una labor arbitral imparcial, profesional y transparente. A la última reunión, se ausentó el Real Madrid.

AESAF continúa trabajando de forma permanente en la formación, profesionalización y mejora continua del colectivo arbitral, en colaboración con la RFEF, LaLiga y organismos internacionales. La aplicación de herramientas como el VAR y los protocolos de revisión contribuyen a reforzar la transparencia y a reducir el margen de error humano inherente a cualquier deporte.

“Desde AESAF reafirmamos nuestro compromiso con la protección integral del colectivo arbitral y con la defensa de su dignidad y profesionalidad. Pedimos responsabilidad institucional, respeto y liderazgo ejemplar hacia quienes garantizan la imparcialidad de la competición.”

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol rechaza las acusaciones infundadas y reitera su compromiso con la independencia, la transparencia y la mejora constante del arbitraje en España. El fútbol necesita instituciones responsables que sumen en credibilidad y respeto, no discursos que erosionen la confianza y alimenten un clima de confrontación con consecuencias reales para el colectivo arbitral.

AESAF, Asociación Española de Árbitros de Fútbol, es una entidad de carácter sindical y asociativo legalmente constituida (BOE, junio 2025). Su misión es defender, acompañar y profesionalizar al colectivo arbitral en España, garantizando protección jurídica, bienestar, formación y representación institucional.

“Juntos, somos más fuertes”.