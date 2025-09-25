Árbitros madrileños en el VAR para el derbi Atlético - Real Madrid

El Comité de designaciones arbitrales romperá con la regla histórica de no nombrar colegiados del mismo territorio de los equipos en litigio. Es la iniciativa que pondrá en marcha el nuevo Comité Técnico de Árbitros (CTA) tomando como referencia el derbi que jugarán este sábado (16,15 h.) en el estadio Metropolitano el At. Madrid y el Real Madrid.

Especialistas del VAR Pro

Del Cerro Grande y Pizarro Gómez, como asistente, estarán en la sala VOR, según adelanta ‘As’ a falta de confirmación y después de que la noticia fuera ofrecida en la noche del miércoles por la ‘Cadena Cope’. Además, asegura que el elegido para pitar el partido será el manchego Alberola Rojas, al que el Madrid tiene tomada la ‘matrícula’ por su ‘supuesta’ relación con Negreira.

Carlos del Cerro Grande, 49 años, es natural de Alcalá de Henares, donde el At. Madrid se ha llevado al filial a jugar sus partidos. Fue internacional y uno de los colegiados reconvertidos al VAR Pro después de la restructuración llevada a cabo por el nuevo CTA. Curiosamente pitó el primer partido en el que hubo VAR el 12 de agosto de 2018, en la final de la Supercopa de España entre el Barcelona y el Sevilla (2-1).

Balances

Pizarro Gómez, 44 años, es natural de Ciudad Real, aunque está adscrito al Comité de Árbitros de la Comunidad de Madrid. Pitó 70 partidos en Primera División, desde la temporada 2019 cuando ascendió, hasta la 2023. Ni Del Cerro ni Pizarro han pitado nunca al At. Madrid ni al Real Madrid y ahora tendrán la oportunidad de hacerlo desde la sala VOR.

Alberola Rojas, por su parte, también es natural de Ciudad Real y pertenece al Comité de Castilla-La Mancha. Será su segundo derbi en la Liga y también en el Metropolitano. El primero lo ganó 3-1 el At. Madrid en 2023, y en 2024 pitó la semifinal de la Supercopa de España con triunfo blanco por 5-3 en la prórroga.

Ha arbitrado en 16 ocasiones al Real Madrid, con 11 victorias y tres derrotas, y 18 al At. Madrid, con 10 triunfos y 4 derrotas. En el club blanco le acusan de ser un ‘árbitro Negreira’ por pagar al hijo dele expresidente del CTA servicios de coaching, con un total de 7.400 euros en 13 pagos.