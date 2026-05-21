Los árbitros denuncian a Florentino y a RMTV

El colectivo arbitral no ha tardado en reaccionar ante las acusaciones de Florentino Pérez en la rueda de prensa del pasado 13 de mayo. La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) decidió emprender acciones legales tras las declaraciones del presidente, presentado un escrito formal ante el Comité de Competición para solicitar la apertura de un expediente disciplinario al presidente del Real Madrid por sus duras afirmaciones contra el colectivo.

El estamento arbitral ha decidido plantar cara de forma contundente a las críticas ante las acusaciones de corrupción y de adulterar el campeonato. Tras solicitar la semana pasada el expediente disciplinario, los colegiados han ido más allá este jueves al denunciar tanto al presidente como a Real Madrid TV ante la Comisión Antiviolencia para salvaguardar su reputación y profesionalidad.

El comunicado de la AESAF

"Las denuncias han sido formuladas, respectivamente, contra el Sr. Pérez y contra Real Madrid TV y el Real Madrid CF, dentro de la línea de actuación institucional que AESAF mantiene en defensa de la dignidad, integridad y protección de los árbitros españoles.

La Asociación considera que la reiteración de determinados mensajes públicos, así como la difusión continuada de contenidos que cuestionan o desacreditan de forma sistemática al colectivo arbitral, contribuyen a deteriorar el clima de respeto necesario para el correcto desarrollo de la actividad deportiva y pueden favorecer situaciones de tensión, hostilidad o violencia hacia los colegiados.

AESAF recuerda que su labor institucional no se centra en valorar decisiones técnicas o deportivas, sino en proteger a las personas que ejercen la función arbitral y garantizar que puedan desarrollar su actividad en un entorno de seguridad, respeto y convivencia.

En este sentido, la Asociación reafirma su compromiso con el uso de los cauces legales e institucionales como herramienta para combatir cualquier manifestación de violencia, acoso o desprestigio hacia el arbitraje.

La Asociación subraya además la importancia de continuar impulsando medidas de prevención, sensibilización y educación en valores dentro del deporte español, en línea con las distintas iniciativas trasladadas recientemente al Consejo Superior de Deportes en materia de protección arbitral y lucha contra la violencia en el deporte.

AESAF continuará colaborando con las instituciones deportivas y administrativas competentes para fortalecer el reconocimiento, la protección y la seguridad del colectivo arbitral en todos los niveles del fútbol español".

Florentino aseguró que, debido al contexto derivado del 'caso Negreira', el Madrid habría dejado de ganar varios campeonatos de Liga. "He ganado siete ligas, podrían haber sido 14, pero me las han robado", afirmó el presidente, situando al colectivo arbitral en el centro de la polémica.

Ya el pasado mes de diciembre, la AESAF se vio obligada a replicar con dureza a Florentino Pérez tras otras declaraciones en las que cuestionaba la limpieza de la competición y el sistema arbitral, unas acusaciones que persisten desde hace años por parte del presidente madridista y de Real Madrid TV.