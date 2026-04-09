Ya se conoce el árbitro del Real Madrid - Girona

El Real Madrid vs Girona de este viernes en el Santiago Bernabéu (21.00 horas) ya tiene designación arbitral. Sobre el césped estará Javier Alberola Rojas, con Daniel Jesús Trujillo Suárez al frente del VAR. Un nombramiento que viene precedido de las declaraciones de Álvaro Arbeloa sobre los colegiados españoles. Preguntado sobre lo sucedido en el Barça 0 - 2 Atlético, el técnico blanco echó balones fuera.

"¿Los árbitros? Ya vimos lo que pasó el fin de semana pasado y lo que sigue sucediendo muchas semanas", criticó el técnico, alienándose con la versión de la televisión oficial del Real Madrid, donde Alberola, como tantos otros árbitros, ha tenido vídeos en su contra.

El colegiado de Ciudad Real ha dirigido al Real Madrid en 13 partidos de Liga, con un balance de ocho victorias, un empate y cuatro derrotas. Entre esos tropiezos figura el 5-2 encajado ante el Atlético en el Metropolitano de esta temporada, un partido que marcó un punto de inflexión en la etapa de Xabi Alonso al frente del equipo.

Sin entrar en nombres propios, Arbeloa insistió en la previa en la sensación de agravio que percibe el vestuario en determinados contextos competitivos. No es la primera vez que lo hace en las últimas semanas, pero sí una más que contribuye a tensar el ambiente en la previa de un partido que el Madrid afronta sin margen de error en Liga.

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Por parte del Girona, el precedente con Alberola es el siguiente. El árbitro ha dirigido al conjunto catalán en 10 partidos de Primera, con un balance de cuatro victorias, un empate y cinco derrotas. Esta misma temporada estuvo presente en el triunfo por 1-2 en Mallorca y en la derrota por 1-0 en Oviedo, dos encuentros de perfiles muy distintos que reflejan la irregularidad del equipo lejos de Montilivi.