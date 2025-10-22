El árbitro le perdonó la roja a Brahim

Polémica en el Santiago Bernabéu durante el Real Madrid - Juventus. El conjunto blanco sufrió mucho para adelantarse en el marcador ante el conjunto italiano. Tudor planteó un sistema con un bloque bajo en defensa que se convirtió en un dolor de cabeza para los blancos.

Solo Bellingham, aprovechando un rechace para marcar a placer, pudo romper el muro bianconero. El inglés no estaba firmando un gran partido, pero la acción fue decisiva en el partido.

Eso sí, solo unos minutos después, el partido pudo cambiar por completo en una jugada protagonizada por Brahim Díaz. El extremo realizó una entrada muy dura sobre Kephren Thuram, lanzándose por el suelo y situando los tacos a la altura del gemelo del centrocampista de la Juventus.

La entrada de Brahim sobre Thuram / Movistar+

El futbolista del conjunto italiano intentó seguir con la pelota para aprovechar la ventaja, pero rápidamente se fue al suelo por el dolor que le produjo la acción. El árbitro, el esloveno Vincic, decidió sancionar la jugada con falta a favor de la Juventus y amarilla para Brahim.

A pesar de la amonestación, la imagen refleja la dureza de la entrada de Brahim, que pudo ser expulsado en ese mismo instante, lo que hubiera cambiado por completo el escenario del partido para la última media hora de juego.

Tudor sustituyó a Thuram tras esa misma acción, dando entrada a Conceiçao en su lugar para tratar de buscar la reacción de su equipo y poner el empate en el marcador ante un Madrid que en ese momento insistía en ampliar la renta en el marcador y asegurar tres puntos importantísimos en esta fase de liga de la Champions League.