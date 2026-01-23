El árbitro del Clásico, encargado de dirigir el Villarreal - Real Madrid

César Soto Grado, del Comité Riojano, ha sido designado para dirigir este sábado el encuentro Villarreal-Real Madrid, uno de los partidos destacados de la vigésima primera jornada de LaLiga EA Sports.

Soto, que estará auxiliado en la sala VOR por el andaluz Mario Melero y el canario Daniel Jesús Trujillo, dirigirá este encuentro por segunda vez tras el de la decimosexta jornada de la campaña 2022/23, en la que el conjunto castellonense venció por 2-1, la última derrota blanca bajo su dirección.

Esta temporada fue el encargado de pitar el clásico en el que el Real Madrid se impuso al Barcelona en el Santiago Bernabéu por 2-1, mientras que al Villarreal le ha dirigido en los triunfos en los campos del Sevilla (1-2) y Real Sociedad (2-3).

En el partido ante los azulgranas, terminó expulsando a Pedri por una doble amarilla en los minutos finales del encuentro y a Lunin por la tangana que se formó tras la polémica de Lamine. En el Clásico no estuvo nada fino y el VAR le tuvo que corregir en dos ocasiones: pitó un penalti sobre Vinicius que no era y dio por válido un gol de Mbappé en fuera de juego.

Pedri, quejándose en una imagen del clásico / Valentí Enrich

Aunque seguramente la jugada más polémica de ese partido fue el tanto de Bellingham que terminó certificando el Clásico para los merengues tras un claro codazo de Dean Huijsen a Pau Cubarsí. Ni Soto Grado ni el VAR vieron la acción y terminaron dando validez al gol a pesar de las protestas del joven central azulgrana.

En la Cerámica arbitrará su segundo encuentro del Real Madrid esta temporada, un partido clave para los blancos: la primera gran prueba para Álvaro Arbeloa ante el tercer clasificado de la Liga.