¿Por qué el árbitro anula el gol de Take Kubo?

El colegiado y el VAR no dudaron en anular el tanto del japonés que significaba el 0-2 en apenas diez minutos de partido El remate de Take Kubo tocó en la espalda de Oyarzabal y eso invalidó la acción

La Real Sociedad había salido como un tiro al Santiago Bernabéu y en apenas diez minutos había logrado meter un contundente 0-2 a todo un Real Madrid. Sin embargo, el segundo tanto realista no pudo subir al marcador. Take Kubo había firmado un auténtico golazo, pero el colegiado y el VAR no pudieron dar validez al gol.

¿El motivo? La espalda y la posición de Oyarzabal. El capitán de la Real Sociedad se metió en la trayectoria del disparo y, estando en fuera de juego, tocó ligeramente el balón con su espalda e impidió que el tanto subiera al marcador. De no haber tocado la pelota, el gol igualmente no hubiera valido porque, al estar en plena trayectoria del disparo, impedía la visión a Kepa Arrizabalaga.

Decepción tremenda para el conjunto realista que había logrado un 0-2 espectacular en apenas diez minutos de partido. Los donostiarra salieron con todo al Bernabéu y tuvieron varias ocasiones en los primeros instantes. Después, el Real Madrid fue cogiéndole el ritmo al encuentro.