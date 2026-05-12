Arbeloa y Xabi hacen bueno a Ancelotti

Hace 16 años que el Real Madrid no terminaba una temporada sin ganar ningún título, y es la tercera vez del Siglo XXI en que acaba el curso en blanco (2008-09, 2009-10). El primero de ellos compartieron banquillo Bernd Schuster y Juande Ramos, y en el segundo mandó Manuel Pellegrini. Ahora han sido Xabi Alonso y Arbeloa los que han compartido el fracaso.

Paz social

En los cuatro años que el italiano estuvo al frente del Real Madrid en su segunda etapa (2021-25) ganó 13 títulos, que se sumaron a los dos que obtuvo en su primer tramo (2013-15). Pese a ser el entrenador que más trofeos le ha dado al Madrid, dejó el equipo el verano pasado cuestionado para hacerse cargo de la selección de Brasil.

Ancelotti perdió la batalla con un vestuario que dejó de escucharle. Los jugadores empezaron a ir por libre, a hacer la guerra por su cuenta pese a los intentos del italiano de que jugaran en equipo porque juntos eran más fuertes. Aquello de “hay que jugar los partidos con cabeza, corazón y cojones” ya no calaba y el italiano acabó resignado. Pero sí consiguió algo, mantener la paz social en el vestuario.

Ancelotti rodeado equipo / EFE

El italiano se hizo respetar en las distancias cortas. Sabía manejar el ego de los jugadores para que no se salieran de la foto. Xabi Alonso aterrizó apresuradamente en el banquillo para el Mundial de Clubes, pero su halo estaba lejos al de su antecesor. Los jugadores no le respetaron desde el primer momento y cada uno intentó imponer sus caprichos.

Estadísticas similares

Arbeloa fue más de lo mismo. Quizá se hizo respetar más que su amigo Xabi, sujetó mejor en distancias cortas a cada uno, pero no evitó las confrontaciones (Carvajal, Asencio, Ceballos, Carreras…) y, sobre todo, fue incapaz de mantener la paz social entre los propios jugadores. A partir de ahí, empezó a perder la batalla y los partidos.

Estadísticamente, los datos de Ancelotti del año pasado comparados con los de sus dos sucesores son similares, por no decir igual de malos. Con tres partidos menos esta temporada, han perdido el mismo número de encuentros, 14. En goles marcados fue mejor el curso pasado, 137 por los 123 conseguidos entre los equipos de Xabi y Arbeloa. Y en puntos sumados y a falta de nueve por jugarse, van 130 hace un año y 123 este.