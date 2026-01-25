Arbeloa levanta de la 'cama' al Madrid de Xabi Alonso: "No se puede ir en contra los jugadores"

El Real Madrid ha vivido una semana inédita en cualquier club. En la que los jugadores han pasado de recibir la mayor pitada reciente que se recuerda en la historia de la entidad a ser líder después de ocho jornadas. Provisional, sí, pero el hecho simbólico de verse arriba de nuevo pese a la borrasca que ha sufrido recientemente le da un sentido al cambio en el banquillo. Tan poco tiempo ha tenido Arbeloa para un supuesto milagro como suficiente tuvo Xabi Alonso para armar un plan que no salió.

La misma estrategia que en el Castilla

Las decisiones de fútbol del hasta hace nada entrenador del filial son las mismas que ha ido tomando en los distintos equipos de la cantera madridista. Lógicamente, con jugadores que tienen mucha menor ascendencia. Pero la estrategia ha sido siempre la misma: tener al grupo enchufado, sobre desde la implicación defensiva. Un proceso de asimilación de conceptos básicos que se basan en la concentración. De eso, hablará poco en rueda de prensa, donde le interesa más llevar el relato por lo emocional.

Arbeloa: "Sabéis todos los que Mourinho significa para mí" / REAL MADRID TV

Arbeloa ha destapado la 'cama' que existía contra un Xabi Alonso que nunca logró conectar con el vestuario. Un núcleo opuesto al que gestionó en un Bayer Leverkusen que tenía a su entera disposición. El técnico salmantino ha ido soltando los mensajes que consideraba necesarios en los momentos concretos. El cable más directo es el que le echó a Vinicius desde un principio, a sabiendas de que él había sido la dinamita que había hecho saltar por los aires a su predecesor.

El actual entrenador del Real Madrid tiene una personalidad arrolladora, pero saben bien contra quién emplearla. Contra los pesos pesados siempre existiría una relación de complicidad que permita llevar al resto en la misma dirección. Si figura, cuanto menos presente y participativa, mejor para el desarrollo común. Esa es la fórmula adoptada con Vinicius y que ha arrastrado, en cuestión de días, a Güler o Mastantuono, dos jugadores capitales para el proyecto a medio plazo del equipo madridista.

Courtois: "Algo está encajado mejor ahora"

“No puedo ir contra la naturaleza de los jugadores, tenemos a muchos que son muy dominantes al espacio. Debemos aprovecharlo; va a ser una de nuestras armas durante toda la temporada”, se significó Arbeloa después de un triunfo contra el Villarreal que le empieza a dar galones. Sabe que cometió el error de subestimar un partido de Copa como el del Albacete que se convirtió en una losa que se ha quitado, por ser un accidente muy concreto.

Es parte del vaivén emocional en el que se sitúa un Madrid que tiende al caos con facilidad. Hay un cambio de chip tan sencillo como útil: sentir las instrucciones como una virtud y no como un deber. Mbappé y Vinicius han repetido esfuerzos en los últimos partidos como no habían hecho esta temporada. Xabi Alonso siempre había aludido a un efecto contagio de los de arriba hacia atrás, pero se produjo el efecto contrario. Los zagueros se fueron desmoronando y esto afectó al sistema completo.

"No creo que haya cambiado tanto, cada entrenador tiene su manera de entrenar, pero quizá algo está encajando mejor ahora", aseguraba Courtois, el portavoz habitual tras los últimos partidos. La mejor cadena de transmisión en el campo del Madrid, que a fin de cuentas es lo que representa un Arbeloa corporativo. Una declaración que entraña el levantamiento de un cadáver que ha pasado de estar cabreado con el mundo a pesar de que, efectivamente, puede volver a dominarlo.