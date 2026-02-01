Arbeloa: "Tenemos muchísimo trabajo por delante"

El Real Madrid se llevó tres puntos muy sufridos contra el Rayo Vallecano por 2-1, anotando el gol de la victoria de penalti cerca del minuto 100 de partido, obra de Mbappé. Previamente, Vinicius abrió la lata y Jorge de Frutos añadió emoción al encuentro con el tanto del empate. Así, los blancos le mantienen el pulso al FC Barcelona, que sigue líder, manteniendo la corta distancia de un punto en la clasificación liguera.

"El Bernabéu nos ha empujado para sacar adelante un partido complicado. Cada año que nos visita el Rayo es un partido incómodo, hemos tenido dos postes, pero al final ha llegado el premio”, comentaba Álvaro Arbeloa en declaraciones a los medios oficiales del club madridista.

El técnico del Real Madrid también comentó que “da impulso ganar siempre, necesitábamos hacerlo desde la confianza que dan las victorias" y reconociendo que "tenemos muchísimo trabajo por delante"; sin embargo, celebró el calendario que le viene por delante: "ahora tendremos dos semanas, algo que no hemos tenido que estos 19-20 días”.

Después de la eliminación en la Copa a manos del Albacete en los cuartos de final, el Madrid tendrá dos semanas limpias con partido solo dos jornadas ligueras: no tendrá partido entre semana para la disputa de los cuartos de final de la competición del KO ni la ida de las semifinales de dicho torneo. “Hemos tenido más partidos que entrenamientos, la mayoría eran de recuperación o prepartido. He echado de menos ese tiempo para trabajar, tenemos que ir mejorando individual y colectivamente”, concluyó.