Arbeloa, en el top 5 histórico del Real Madrid con mayor porcentaje de derrotas

El Real Madrid dejó una imagen más que digna en el partido ante el Bayern de Múnich, incluso con oportunidades para firmar una remontada que, de haberse dado, habría sido épica. A pesar de todo, los blancos terminaron cayendo ante el conjunto bávaro, en lo que supone una nueva derrota para Álvaro Arbeloa.

Desde que llegó en enero, la irregularidad ha marcado la corta trayectoria del técnico al frente del conjunto blanco. En estos meses, el Real Madrid se ha llevado auténticos varapalos, incluyendo una sonrojante eliminación en Copa del Rey ante el Albacete (3-2), una goleada ante el Benfica (4-1) que le dejó fuera del Top8 y varias derrotas ligueras (ante Osasuna, Getafe y Mallorca) que le han alejado de la lucha por LaLiga.

Arbeloa, en el encuentro ante el Bayern de Múnich en el Bernabéu / Agencias

Con el partido ante el Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu, ya son 6 derrotas en 19 partidos para Álvaro Arbeloa. Según los datos del especialista Fran Martínez, el técnico se sitúa en el top5 de entrenadores del Real Madrid con peor porcentaje de derrotas en toda la historia del club.

Con un 31,6% de partidos en los que ha caído, solo se sitúan por encima Amancio (34,1%), José Quirante (34,4%), Kinké (34,8%) y Baltasar Albéniz (37,7%). Una cifra dolorosa, especialmente por los rivales con los que se han dado estos tropiezos.

Xabi Alonso, en el banquillo del Real Madrid / SERGIO PEREZ

Sin ir más lejos, en este periodo de tiempo Arbeloa ya ha igualado en número de derrotas a Xabi Alonso, con el importante matiz de que las del tolosarra se dieron a lo largo de 34 partidos, casi el doble que los de su sucesor. Además, en el caso del ex entrenador de los blancos, las derrotas se dieron ante rivales de mayor entidad: PSG (4-0), Atlético de Madrid (5-2), Liverpool (1-0), Celta (0-2), Manchester City (1-2) y Barça (3-2).

Si bien la imagen del equipo mejoró en los primeros partidos del nuevo entrenador, los futbolistas han vuelto a evidenciar algunas de las malas dinámicas que les alejaron de los títulos el curso pasado. El futuro de Arbeloa se decidirá en este tramo final de la temporada. Su continuidad dependerá en gran parte de lo que logre el equipo en este tramo final y de las sensaciones que transmita. A día de hoy, LaLiga parece casi utópica y en Champions League necesitarán dar un golpe sobre la mesa en el Allianz Arena para no caer eliminados en cuartos de final.