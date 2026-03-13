Arbeloa en titulares: "Para mí, Courtois es el mejor portero de la historia del Real Madrid"

Tras la noche de éxtasis vivida el pasado miércoles en el Bernabéu, donde los blancos sacaron la versión de las noches europeas, Fede Valverde abandonó el estadio como el “Juanito del S.XXI” y dejaban a los de Guardiola prácticamente en el dique seco de la eliminatoria, el Real Madrid afronta la jornada 28 de liga con la serotonina por las nubes. Álvaro Arbeloa lleva poco en el cargo, apenas dos meses, pero nadie podrá negar que cada uno de sus días al mando de la plantilla del primer equipo están siendo un auténtico torbellino, capaz de lo mejor y lo peor y capaz de lo posible y lo aparentemente imposible.

Valverde regatea a Donnarumma para marcar el 1-0 ante el City / EFE

Este sábado reciben al Elche en casa, un equipo que todavía no conoce la victoria en este 2026 pero que, no por ello, el Real Madrid se confiara o dará más rotaciones de la cuenta. El entrenador del Madrid lo ha dejado claro en rueda de prensa pese la plantilla tan corta con la que cuenta ahora mismo y que en 4 días estará viajando a Manchester.

La importancia que aplica el vestuario sobre este partido es máxima, tanto que ya se juegan la liga en cada punto que tienen por delante, donde además deben esperar a que el Barça falle. "Nos estamos jugando la liga, queremos un ambiente parecido al del miércoles, en frente habrá un equipo que juega mejor de los puntos que lleva y ya nos lo puso muy complicado en la ida. Habrá que hacer un esfuerzo extra por el desgaste del otro día".

SOBRE LAS POSIBLES ROTACIONES

"No habrá rotaciones, mis jugadores levantan la mano para volver a hacer un esfuerzo y ganar mañana a un grandísimo equipo, que ha tenido una semana limpia y ha preparado el partido. Pero nosotros somos de otra pasta. Mañana sacaremos el mejor equipo posible para ganarles. Los jugadores tienen que irse muertos a casa y recuperarse para el siguiente partido, ese es el trabajo de un jugador del Madrid. Dar la mejor versión cada tres días". El salmantino dejó muy claro que los mismos que se vaciaron el otro día ante el City estarán de nuevo disponibles.

COURTOIS, EL N.º1

Para Arbeloa, al igual que para gran parte del mundo del fútbol, no hay debate. El mejor lo tiene en su portería. "¿Courtois o Casillas? Yo he jugado con los mejores del mundo, que más tarde han sdo consideradoa como los mejores porteros de la historia, pero lo que hace Thibaut no se lo he visto a nadie. Me repito a lo que dije el miércoles, estamos ante la historia del mejor portero de la historia del real madrid, para mí".

Courtois: "Nadie ha hecho la cama a Xabi Alonso" / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

EL PLANNING DE MBAPPÉ

Como viene siendo frecuente, se le preguntó por el estado del francés, de quién ha opinado todo el mundo en los últimos días, tanto por sus escapadas a París como por la reacción de sus compañeros ante su ausencia para saber suplirle. "Cada día está mejor y su evolución va acorde respecto al plan que establecimos con los servicios médicos. Le veo muy bien. No estará mañana pero confiemos que este para Manchester, el domingo tomaremos la decisión final". También fue preguntado por si irá con su selección al parón de este final de mes, un tema al que le están dando mucho bombo en su país. "Respecto al parón de selecciones con Francia, ya tocará hablarlo en su momento".

Mbappé es baja ante el Elche / EP

EN CLAVE CANTERANOS

Sobre si se consideran jugadores de la primera plantilla o volverán al Castilla cuando el resto se recupere dijo lo siguiente. "Los chicos tienen que trabajar como lo hacen, con humildad y aprovechando sus oportunidades. Han llegado a base de compromiso y talento, los minutos ya les llegarán solos". Además, no descarta la posibilidad de que mañana aparezca alguna cara nueva. "Mañana quizás veréis alguno más".

MANUEL ÁNGEL

Cuando aparece el tópico del físico del jugador, su entrenador sacó su versión más sentimental y le dedicó estas palabras al sevillano. "Para mí su tamaño, es el de su corazón, enorme. He sido campeón del mundo y de Europa con gente que no pasaba del 1.70cm y eran jugadores sensacionales. Si que es cierto que los futbolistas de hoy un día tienen un físico excepcional, pero no va a tener problemas de llegar a la élite por su físico".

Para terminar, quiso mandar un mensaje de tranquilidad para los que le subestiman o le revalorizan de la noche a la mañana. "No hablo en halagos. Se que cuando haya otro tropiezo se me mirará con dudas, como es normal, no es por mí, es por estar en esta silla. Personas que han estado aqui han sido los más laureados de nuestro club, pero en su etapa de trabajo han llevado consigo la crítica permanente". Esta fue su rueda de prensa, donde de nuevo volvió a ser él. Un tipo sereno, con la mente fría y con ganas de seguir despejando dudas a base de triunfos como el del pasado miércoles.