Arbeloa: "Mientras tengamos opciones, hay Liga"

Tras el triunfo del Real Madrid ante el Alavés en un partido marcado por el ambiente enrarecido del Bernabéu, Álvaro Arbeloa quiso poner en valor el trabajo de los suyos en el primer periodo. "Ha sido una gran primera parte, muy dominadores. La pena es no haber convertido más ocasiones y haber dejado el partido vivo para la segunda parte", explicó nada más terminar el encuentro.

Una lectura que no coincide con la opinión del Bernabéu, que mostró su hastío con lo visto en el césped a lo largo de la temporada. Arbeloa, por su parte, se empeñó en pasar página cuanto antes: "Venimos de una gran decepción. Sabíamos que este partido no iba a ser fácil. Ahora a mirar el partido en Sevilla ante un gran rival. Encadenamos tres partidos seguidos fuera de casa bastante complicados. Ahora a recuperarnos bien porque tenemos que hacer un gran esfuerzo para el próximo partido. Hasta que matemáticamente tengamos opciones por supuesto que hay Liga. Si el Barça la gana, le daremos la enhorabuena, pero mientras haya posibilidades tenemos que seguir peleando".

Vinicius Jr pide perdón al Bernabéu tras su gol con el Real Madrid. / J.J.Guillen / EFE

”No es la primera vez que nos pasa, pero Vinicius ha vuelto a cambiar los pitos por aplausos. Es un gran madridista, me alegra cuando el público le recompensa con aplausos. Estoy seguro, espero y deseo que jugará muchos años en el Madrid. No tengo la sensación de que sea generalizado ni que sea solo con él. Moriremos con este debate, con la exigencia de este estadio”, afirmó el técnico sobre los pitos al brasileño.

Además, Arbeloa también dejó un dardo a Carvajal cuando fue cuestionado por si le ayudaría con minutos para estar en el Mundial: "Tengo 23 jugadores. Cualquier jugador del Madrid tiene opciones de ir al Mundial, yo voy a pensar en lo que es mejor para mi equipo, si me lo permitís".

Carvajal, con Valverde, durante el derbi frente al Atlético. / JUANJO MARTÍN / EFE

Otro de los jugadores a los que defendió el entrenador fue a Camavinga, tras ser señalado por el Bernabéu: "Ha vuelto a ayudar al equipo, que es lo que quiere. Es un jugador con muchísima personalidad. Siempre que le necesite saltará al campo. Ha sido un jugador importante estos meses que ha sumado siempre minutos. Igual que Vini, llegaron muy jóvenes al Madrid. No solo tiene la confianza del entrenador, seguro que del club y la afición también.

Por último, Arbeloa también aclaró la conversación con Bellingham tras el cambio:"Jude viene de donde viene. El otro día en Múnich fue el primer día que jugó 90 minutos tras mucho tiempo de lesión. Después de lo de Militao no quería correr ningún riesgo porque le necesito. Incluso en un partido así quiere seguir ayudando y sumando minutos. No hay que darle más importancia".