Arbeloa sorprende con su primera convocatoria: pasa la tijera

El estreno de Álvaro Arbeloa al frente del Real Madrid llega con decisiones llamativas. El club blanco ha hecho oficial la convocatoria para el partido de esta noche ante el Albacete, correspondiente a la Copa del Rey, y lo ha hecho con una lista repleta de ausencias de peso, todas ellas por decisión técnica del nuevo entrenador.

Arbeloa empieza su etapa como entrenador del Real Madrid en Albacete / Efe

Arbeloa ha dejado fuera a futbolistas capitales como Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Rodrygo Goes y Jude Bellingham, una decisión con la que el técnico se estrena en su nueva etapa en el banquillo madridista tras la salida de Xabi Alonso. Tampoco figuran en la convocatoria otros titulares habituales como Rüdiger, Mendy, Tchouaméni, Carreras ni Trent Alexander-Arnold, en una clara apuesta por las rotaciones para dar protagonismo a jugadores menos habituales y jóvenes del club, a los que conoce bien de su etapa en el Castilla.

En el apartado de bajas no técnicas, Brahim Díaz no está disponible al encontrarse disputando la Copa África, mientras que Éder Militão y Trent Alexander-Arnold causan baja por lesión.

La lista, encabezada por Lunin, Fran González y Sergio Mestre en la portería, incluye una defensa con nombres como Carvajal, Alaba, Asencio, Fran García, Huijsen, David Jiménez y Joan Martínez, mientras que el centro del campo queda en manos de Camavinga, Valverde, Arda Güler, Dani Ceballos, Cestero y Manuel Ángel Palacios. En ataque, Arbeloa solo contará con Vinicius Jr., Gonzalo y Mastantuono.