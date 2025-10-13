Arbeloa sorprende a todos: "Tengo al mejor '6' de España"

Tras un inicio de competición muy complicado, el Real Madrid Castilla de Álvaro Arbeloa parece haber encontrado el rumbo. El filial blanco sumó ante el Pontevedra su segundo victoria consecutiva.

Después del triunfo vital ante la Ponferradina (2-3) la semana pasada, los blancos confirmaron las buenas sensaciones imponiéndose en casa con un solitario gol de César Palacios, que suma dos goles y una asistencia en los últimos dos encuentros.

El suyo fue uno de los nombres elogiados por Álvaro Arbeloa en la rueda de prensa post partido, si bien no se llevó el gran halago del técnico, que recayó en uno de sus compañeros.

"El nivel del equipo ha sido muy alto, como bloque e individualmente. Tenemos jugadores... César o Manuel Ángel no deberían estar aquí, están aquí por circunstancias. Son jugadores de Primera División y lo van a ser. Este es su equipo, el de César Palacios y de Manuel Ángel. También de Cestero, que para mí es el mejor '6' de España ahora mismo", sentenció el técnico ante la prensa.

Los nombres de César Palacios y Manuel Ángel ya habían sonado con fuerza por sus buenas actuaciones, pero Arbeloa se ha encargado de poner a Jorge Cestero a la misma altura y hacer que su nombre aparezca con fuerza en la prensa gracias a esa llamativa declaración.

Nacido en Zaragoza y canterano del Real Zaragoza, el centrocampista abandonó la capital aragonesa en 2019 para unirse al fútbol base del Real Madrid.

Desde entonces, ha ido dando pasos con firmeza hasta asentarse en el Castilla como uno de los pilares del equipo. A sus 19 años, Transfermarkt indica que su valoración de mercado es de 3 millones de euros.

No cabe duda que, viendo la buena relación que mantienen Arbeloa y Xabi Alonso, el primero le habrá hecho llegar buenos informes del futbolista. De hecho, Cestero ya ha entrenado a las órdenes del tolosarra con el primer equipo del Madrid. Sea o no excesivo el elogio que recibió de su entrenador, será un nombre a tener muy en cuenta.