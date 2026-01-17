Arbeloa: "A mí también me silbaron mucho"

Más allá de lo deportivo con la victoria del Real Madrid por 2-0 contra el Levante, lo realmente destacable del encuentro ocurrió en las gradas y no en el césped. El público del Santiago Bernabéu mostró su descontento con el equipo por la actitud y el rendimiento en estos últimos días con una sonora y reiterada pitada al equipo, pero sobre todo, a Vinicius y Bellingham.

"Siempre he sido una persona que ha respetado mucho al Bernabéu, a mí también me han silbado mucho y uno de los aspectos que hacen este club grande es la exigencia de nuestro equipo, sabemos de qué semana venimos y la exigencia la tenemos que tomar a bien porque saben que podemos dar más, nada que reprochar a nuestra afición, somos nosotros los que tenemos que dar mucho más al Bernabéu. No venimos de una semana buen y el público tiene su derecho a mostrar su descontento con todos los jugadores. Me gané el cariño de la afición como jugador y ahora me lo tendré que ganar como entrenador", respondió Álvaro Arbeloa en rueda de prensa.

Ya enfocado en el delantero brasileño, afirmó que "voy a trabajar por mejorar a Vinicius, le voy a pedir a sus compañeros que le den los máximos balones posibles" porque "es el jugador más desequilibrante del mundo" y "estoy muy orgulloso de entrenar a Vinicius, es un honor para mí".

El público del Santiago Bernabéu ya se atreve a señalar más arriba y apuntó directamente al presidente Florentino Pérez. El técnico blanco, sin embargo, salió en su defensa cuestionando el origen real de los cánticos que reclamaban la dimisión del máximo mandatario blanco.

"Sé de donde vienen los pitos y las campañas. No son de gente que no quiera a Florentino, es de gente que no quiere al Real Madrid. No me van a engañar. Es la persona más importante de la historia de este club, junto a Santiago Bernabéu. Tenemos una suerte de tenerlo como presidente", expresó Arbeloa.