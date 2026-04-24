Arbeloa sigue con su particular caza de brujas: "Los que tienen que decidir este tipo de situaciones no saben ni entienden"

El Madrid sigue sin hacer autocrítica. Vuelve a pinchar con una segunda parte indigna de un equipo que está buscando remontar la Liga, pero todas las culpas para Arbeloa son de las decisiones del colegiado. Los merengues viven en una caza de brujas constante y no se dan cuenta de la realidad del asunto.

"Hay falta muy clara. Sobre todo, los que tienen que decidir este tipo de situaciones no saben ni entienden. Está claro que nos llevamos otra decepción en los últimos minutos que no merecíamos. Hemos tenido muchas ocasiones, también un penalti muy claro en la primera parte", afirmó el técnico salmantino tras el encuentro en una rueda de prensa exprés.

Los merengues protestaron una falta sobre el francés en la última jugada del partido, falta que ni el árbitro ni el VAR vieron. Además, en la primera parte pidieron unas manos de Ricardo Rodríguez al tiro de Brahim: "Es un penalti clarísimo con la mano abierta que no está pegada al cuerpo. No sé mucho más que ver, una jugada muy clara igual que la última. A nada que te agarren un poco del brazo... Es algo muy básico en el fútbol, pero no es la primera vez que nos pasa algo así. Son decisiones que marcan mucho el partido. Cuando vas con resultados tan justos y apretados, pueden suceder situaciones de este tipo. No estamos teniendo mucha suerte".

Además del empate, otra mala noticia para los blancos fue el cambio que pidió Kylian Mbappé a falta de 10 minutos para el final del encuentro. El francés notó algo en su pierna y no dudó en irse al vestuario a pocas semanas del inicio del Mundial, aunque en el Madrid siguen sin saber si existe una lesión: "Mbappé tenía molestias. No tengo ni idea. Veremos estos días cómo evoluciona".

Para finalizar una rueda de prensa rápida y con un Arbeloa sin muchas ganas de hablar, se le preguntó por la no convocatoria de Ceballos por decisión técnica y el salmantino no tenía muchas ganas de contestar: "¿Ceballos? Traigo siempre a los que considero oportunos. Traigo siempre a los que considero oportunos".