Arbeloa sigue formando su 'Castilla' en el Fulham: Manuel Ángel, el siguiente

El Fulham sigue mirando hacia Valdebebas. El conjunto londinense continúa incorporando talento formado en La Fábrica y la figura de Álvaro Arbeloa vuelve a estar muy presente en la planificación deportiva. Después de los fichajes de Gonzalo García y César Palacios, el siguiente objetivo apunta a ser otro viejo conocido del técnico salmantino: Manuel Ángel Morán.

Según informa AS, el centrocampista sevillano y capitán del Castilla está cada vez más cerca de poner rumbo a la Premier League. El jugador tenía prácticamente encarrilada su llegada al Almería, pero la aparición del Fulham y las dificultades económicas han cambiado el escenario y han convertido al conjunto inglés en la opción prioritaria.

Manuel Ángel fue una pieza fundamental para Arbeloa durante su etapa en las categorías inferiores del Real Madrid. El técnico conoce perfectamente sus cualidades, le hizo debutar con el primer equipo y ahora podría reencontrarse con uno de sus antiguos capitanes en Craven Cottage.

La operación, además, volvería a estrechar los vínculos entre el Fulham y la cantera madridista. Los londinenses ya apostaron este verano por Gonzalo García y César Palacios, dos movimientos que dejaron alrededor de 50 millones de euros en las arcas del Real Madrid.

El 'plan B' tras el 'no' a Pitarch

La llegada de Manuel Ángel al Fulham está directamente relacionada con otro movimiento que finalmente no pudo concretarse. Arbeloa tenía a Thiago Pitarch entre sus grandes objetivos, pero Mourinho cerró la puerta a la salida del centrocampista.

Thiago Pitarch, con Álvaro Arbeloa / Juanjo Martín / EFE

El técnico portugués cuenta con Pitarch para su proyecto y considera que puede tener un papel importante durante la temporada. El jugador, que ya ha tenido protagonismo con el primer equipo, no está en el mercado pese al interés del Fulham.

Ante esta situación, el conjunto londinense tuvo que cambiar de objetivo. Manuel Ángel apareció como la alternativa prioritaria y las conversaciones entre las partes avanzan para intentar cerrar su incorporación.

De concretarse, el capitán del Castilla se convertiría en el último producto de La Fábrica en aterrizar en Craven Cottage. Una colonia madridista que sigue creciendo bajo el mando de Arbeloa.