Arbeloa sienta a Carreras ante el interés del Arsenal

Álvaro Carreras ha ido de más a menos para dejar al descubierto debilidades defensivas que Arbeloa penaliza. De ser titular fijo ha pasado a ser suplente en tres de los últimos cuatro partidos. El técnico ha preferido a Mendy o Fran García antes que al gallego. Y no es una cuestión de que pueda tener la cabeza en el Mundial, porque no cuenta para De la Fuente.

Al banquillo

Ante el Espanyol, Arbeloa dejó sentadas sus preferencias tras la lesión Mendy al poco de empezar el partido. Todos esperaban que el relevo fuera Carreras pero eligió a Fran García para ocupar el carril izquierdo. La decisión también sorprendió al protagonista como desvelaron las cámaras de televisión, mostrando como torció el gesto con una sonrisa forzada.

El Real Madrid lo fichó por 50 millones de euros el pasado verano, pese a que su valor de mercado no superaba los 40. Su arranque fue prometedor para ocupar una posición que tenía inquilinos, Mendy y Fran García. Sin embargo, sus actuaciones ante equipos bien armados por la banda que defiende dejaron al descubierto ciertas desatenciones defensivas que empiezan a penalizarle.

Carreras hizo su peor en el Madrid en el Metropolitano ante el At. Madrid / EFE

Una situación que no pasa inadvertida para otros equipos, como el Arsenal, que ha puesto su mirada en el lateral gallego para reforzar su flanco izquierdo, según Caught Offsid. Tiene contrato con los blancos hasta 2030 con un salario bruto de 10,4 M€ por temporada, según ‘Capology.com’.

Puertas abiertas

El Madrid no cerraría la puerta a un posible traspaso. Estaría dispuesto a escuchar la oferta del club londinense, o de cualquier otro, después de comprobar que Carreras no cumple el perfil que presumía. Su valor de mercado ha subido desde que llegó al equipo blanco hasta los 60 M€, aunque todavía no recoge la evaluación de su actual valor desde diciembre pasado, según ‘transfermarkt’.

El problema para el equipo blanco es que debería buscar un relevo. Las constantes lesiones de Mendy dejarían solo a Fran García como único lateral izquierdo. Además, Carreras aún tiene margen de mejora, 23 años, que, también, es uno de los motivos por los que el Arsenal se interesa por su fichaje.