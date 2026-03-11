Arbeloa: "No sé si me va a acabar odiando por las chapas que le pego"

Como no podía ser de otra manera, Álvaro Arbeloa fue una de las personas más felices tras el repaso del Real Madrid al Manchester City en el Santiago Bernabéu. Los blancos dominaron el encuentro juntando muchos hombres en el centro del campo y dejando volar a Fede Valverde desde la banda derecha, lo que terminó siendo un acierto total.

El entrenador no tardó en sacar pecho tras el pesimismo que se había respirado en la prensa: "Ha salido mejor de lo que pensabais. Estoy muy feliz por lo que ha disfrutado el Bernabéu y también los jugadores. Se lo merecen mucho por todo lo que han sufrido".

"Está claro que las sensaciones de fuera no eran de mucha confianza por este equipo y estos jugadores y se ha demostrado que somos el Real Madrid y no hay que darnos por muertos nunca. Hemos sido un equipo con mayúsculas", añadió ante los micrófonos de Movistar+.

Guardiola, desesperada en la banda del Bernabéu. / Juanjo Martín / EFE

El plan de Arbeloa salió a la perfección, tal y como detalló el técnico: "Sabíamos muy bien cómo juega el City y Pep, lo que siempre intenta buscar. Hemos intentado no saltar, que es lo que ellos te buscan para ir a tu espalda. Si teníamos paciencia y les girábamos, les podíamos hacer daño y así ha sido. Ni me acerco a compararme con Guardiola, con todo lo que ha ganado. Es uno de nuestros grandes rivales y cada vez que hemos conseguido superarle engrandece la magnitud del Real Madrid".

Tampoco faltaron los halagos para Fede Valverde, que fue el mejor jugador del partido con mucha diferencia. "Da igual dónde le pongas. Me canso, soy muy pesado hablando con él, pero es el Juanito del siglo XXI. No sé si me va a acabar odiando por las chapas que le pego. Es todo lo que tiene que ser un jugador del Real Madrid".

"Me ha gustado mucho la reacción del Bernabéu, como ha ovacionado a Vinicius. Si alguien se repone de los golpes es él", explicó Arbeloa sobre el penalti fallado por el brasileño.

La mala noticia la dejó Ferland Mendy, que cayó lesionado y tuvo que ser sustituido: "No tiene buena pinta. Sabíamos que corríamos un riesgo dándole dos partidos seguidos. Le agradezco el esfuerzo y el rendimiento. Es una maravilla poder entrenarle".

"Le he dado la enhorabuena a Thiago (Pitarch) por el partido que ha hecho. Los canteranos no han costado ni 30 ni 40 ni 50 millones, pero son chicos que entiende el Madrid y se dejan la vida. Es un orgullo verles competir y que demuestren al mundo de lo que son capaces", sentenció Arbeloa.

A pesar de todo, el entrenador madridista recalcó que el trabajo no está ni mucho menos completado: "Si para algo queda mucho es para clasificarse. Se lo he dicho a los jugadores y ahora se lo digo a la afición. Sabemos qué equipo tiene el City".