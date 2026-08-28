Arbeloa saca pecho de su madridismo: "El Madrid es el club de mi vida"

Álvaro Arbeloa tiene claro que Londres no cambia sus colores. El entrenador del Fulham habló en DAZN sobre su nueva aventura en la Premier League y, como era de esperar, el Real Madrid ocupó buena parte de sus declaraciones. El técnico español reivindicó su madridismo y dejó claro que seguirá muy pendiente de lo que suceda en el Santiago Bernabéu.

“Soy madridista y lo seré siempre”, afirmó Arbeloa, que no dudó en definir al conjunto blanco como “el club de mi vida”. El técnico reconoció que su etapa al frente del primer equipo no terminó como le hubiera gustado, aunque considera que fue una experiencia de enorme aprendizaje.

“Entrenar al Madrid ha sido un grandísimo aprendizaje y una gran experiencia. Me gustaría que hubiese salido mejor, para el club y para los aficionados, pero las cosas se dieron como se dieron”, explicó.

Mourinho habla con Arbeloa / EP

Un madridista declarado

Arbeloa lleva más de dos décadas vinculado al Real Madrid entre su etapa como jugador y su trayectoria en los banquillos de las categorías inferiores y del primer equipo. Por ello, su marcha a Inglaterra no ha cambiado su relación con el club.

“Siempre estaré agradecido al Madrid. Soy madridista y lo seré siempre”, insistió el técnico del Fulham. Y añadió una curiosa referencia a su actual relación con el conjunto blanco: “Más ahora que, encima, tengo un amigo en el banquillo dirigiendo al equipo”.

El entrenador dejó claro que mantiene una relación cercana con Mourinho y, además, aseguró que seguirá los encuentros del equipo pese a encontrarse ahora al frente de un club de la Premier: “El Madrid es el club de mi vida. Seguiré todos sus partidos. Estoy aquí gracias al Madrid. Han sido más de 20 años involucrado con este club y es algo que siempre llevaré dentro de mí”, sentenció.

Arbeloa en primer plano y Xabi Alonso detrás / EFE

Dos canteranos blancos a sus órdenes

Su vínculo con el Madrid también se ha trasladado a su nuevo proyecto. Arbeloa ha incorporado al Fulham a Gonzalo García y César Palacios, dos jóvenes formados en La Fábrica a los que conoce perfectamente.

El técnico destacó especialmente las cualidades que comparten ambos futbolistas y que considera fundamentales para su proyecto. “Me gustan los jugadores que quieren aprender, trabajar y son autoexigentes. Son dos jugadores con un talento inmenso, que comparten esa personalidad, autoexigencia y ambición que quiero en jugadores jóvenes como ellos”.

El técnico madrileño afronta su primera experiencia lejos del fútbol español y eligió el Fulham por la ambición del proyecto. Arbeloa explicó que le convenció la propuesta de los propietarios, basada en construir un equipo joven y competitivo. En sus primeros partidos en Inglaterra ya se ha medido a uno de los grandes nombres de la Premier League: el Chelsea de Xabi Alonso. El Fulham se enfrentó al equipo del exmadridista en el campeonato inglés, en un duelo que terminó con victoria por 2-3 de los 'blues'.