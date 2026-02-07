Arbeloa: "¿Caso Negreira? Nadie entiende que el escándalo más grande del fútbol siga sin resolverse"

Si algo tiene claro Álvaro Arbeloa es que va a luchar y sobrevivir como hombre de club. En el peor de los escenarios, su cabeza se mostrará en el salón de entrenadores pasados con el subtítulo de un jugador que ejerció como técnico al dictado de la entidad a la que lleva vinculado más de dos décadas. Así lo dejó claro antes del encuentro frente al Valencia, donde el gran titular no tuvo que ver con el partido.

Sin comentarios sobre la salida del Barça de la Superliga

En la sala de prensa de Valdebebas salió una cuestión relativa a la declaración de Joan Gaspart por el 'caso Negreira'. Una doble pregunta que también llevaba aparejada la posición del Real Madrid por la salida del Barça de la Superliga, un hecho oficial apenas unos minutos antes de la comparecencia de Arbeloa. Sobre esta situación, que deja al equipo que preside Florentino Pérez en solitario en el barco de la competición, ni un solo comentario.

Todas las tintas, para el otro tema recurrente en las relaciones agravadas entre el Barça y el Real Madrid. "Respecto al caso Negreira yo creo que nadie entienda que el escándalo más grande del fútbol español siga sin resolverse. Yo creo que eso debería preocupar a muchos", dijo, en una línea similar a la que siguió su predecesor, Xabi Alonso, después de la acusación frontal que dirigió Florentino Pérez en la copa de Navidad y en la última asamblea de compromisarios.

Más allá de esta cuestión, Arbeloa volvió a ejercer de escudo. De los jugadores y de Antonio Pintus, encargado de la preparación física. Por tanto, de que en una semana limpia de partidos, la plantilla disfrutase de dos días de descanso después de la caótica victoria ante el Rayo de penalti en el último instante.

"Para mí es muy fácil de responder. La planificación es organizarse para afrontar de la mejor manera la semana y preparar a los jugadores. Ya sabéis lo importante que es Pintus para nosotros y nadie duda de estas planificaciones. En mis primeros 20 días los jugadores tuvieron dos días libres. No sé si os parecerá mucho o poco. Ha sido una semana con mucha carga de trabajo", respondió.

Defensa de Pintus y de los dos días de descanso

El Real Madrid regresó al trabajo el miércoles y lo hizo con una sesión en la que recuperó las famosas 'Training Mask' que ya lucieron en el pasado los jugadores a las órdenes de Pintus. Cabe recordar que el regreso del italiano a la primera línea de la preparación física fue uno de los motivos que quebró de modo definitivo la relación con Xabi Alonso. Estas máscaras permiten un trabajo individualizado.

"Siempre es complicado hablar de porcentajes y de lo que pueda mejorar. El tiempo es el que es y nuestra dedicación va a ser máxima para sacar lo mejor de los jugadores, que cada vez tengan más claro lo que tienen que hacer en el campo. Seguiremos trabajando", reivindicó un entrenador que quiere soldar las fisuras de un vestuario sobre el que se ciernen filtraciones que han ido en los últimos días directamente contra su autoridad. "¿En esta semana alguien del club ha hablado con usted de sus decisiones? No". Rotundo.

De ahí que, de puertas para afuera todo estará bien. Incluso aunque se produzcan situaciones como la de un Fran García que parecía poner camino de una rehabilitación con Iraola en el Bournemouth, pero que terminó, precisamente, con la puerta en las narices. "Es un chico excepcional, está trabajando cada día al 100%. Es algo que como entrenador me encanta resaltar. Su actitud y mentalidad siempre es un ejemplo, representa muy bien el escudo del Real Madrid y para mí tenerle es un orgullo", insistió.

Aunque el uso reiterado de centrocampistas en los laterales, como ocurrió con Valverde y Camavinga en el último partido contra el Rayo, haya sido uno de los temas de debate antes de ir a Mestalla. "Tengo la disposición de todos los jugadores y los usaré de la mejor manera que crea conveniente para ganar el partido. Mi objetivo es pensar el jugador que nos puede dar el mayor rendimiento conforme el rival que tenemos enfrente y tenemos muchos jugadores que pueden jugar en varias posiciones", zanjó antes de visitar a un Valencia que volverá a examinar el físico, la mente y sobre todo a Arbeloa, escudo del Real Madrid en tiempos revueltos de los que él quiere sacar ganancia.